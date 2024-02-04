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Україна обійшла США та взяла срібло чемпіонату світу в олімпійській дисципліні

4 лютого 2024 16:34
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Агабекян Карен
редактор
Україна обійшла США та взяла срібло чемпіонату світу в олімпійській дисципліні
Збірна України з артистичного плавання. Фото: REUTERS/Marko Djurica
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Агабекян Карен
редактор

На чемпіонаті світу з водних видів спорту збірна України завоювала першу медаль. Принесла її команда з артистичного плавання.

Чемпіонат світу наразі проходить в Досі, Катар, повідомив портал Новини.LIVE.

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Медаль збірної України

Жіноча збірна України виграла срібну медаль у фіналі акробатичної групи, набравши 243.3167 балів. Наша команда поступилася лише Китаю (244.1767). На третє місце п'єдесталу піднялась команда США.

Збірну України на турнірі представили Марина та Владислава Алексіїви, Олександра Горецька, Вероніка Гришко, Дарія Мошинська, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко та лідер збірної Марта Фєдіна.

Зазначимо, що чемпіонат світу-2024 є ліцензійним в артистичному плаванні на Олімпійські ігри-2024 в Парижі.

Ліцензії в Париж на цьому турнірі отримають п'ять найкращих збірних за сумою акробатичної, технічної та довільної програм серед збірних, які ще не отримали ліцензій на ОІ-2024 в командних турнірах.

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футбол
медалі
Водний спорт
Збірна України з артистичного плавання

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