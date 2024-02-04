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Украина обошла США и взяла серебро чемпионата мира в олимпийской дисциплине

4 февраля 2024 16:34
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Агабекян Карен
редактор
Украина обошла США и взяла серебро чемпионата мира в олимпийской дисциплине
Сборная Украины по артистическому плаванию. Фото: REUTERS/Marko Djurica
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На чемпионате мира по водным видам спорта сборная Украины завоевала первую медаль. Принесла ее команда по артистическому плаванию.

Чемпионат мира сейчас проходит в Дохе, Катар, сообщил портал Новини.LIVE.

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Медаль сборной Украины

Женская сборная Украины выиграла серебряную медаль в финале акробатической группы, набрав 243.3167 баллов. Наша команда уступила только Китаю (244.1767). На третье место пьедестала поднялась команда США.

Сборную Украины на турнире представили Марина и Владислава Алексеевы, Александр Горецкий, Вероника Гришко, Дарья Мошинская, Анастасия Шмонина, Валерия Тищенко и лидер сборной Марта Федина.

Отметим, что чемпионат мира-2024 лицензионный в артистическом плавании на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Лицензии в Париж на этом турнире получат пять лучших сборных по сумме акробатической, технической и произвольной программ среди команд, которые еще не получили лицензий на ОИ-2024 в командных турнирах.

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футбол
медали
Водный спорт
Сборная Украины по артистическому плаванью

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