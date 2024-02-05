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Українці Колодій та Коновалов вибороли олімпійську ліцензію зі стрибків у воду

5 лютого 2024 12:20
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Агабекян Карен
редактор
Українці Колодій та Коновалов вибороли олімпійську ліцензію зі стрибків у воду
Олег Колодій та Данило Коновалов. Фото: НОК України
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Збірна України зі стрибків у воду виборола третю олімпійську ліцензію. Це вдалося у синхронних стрибках із триметрового трампліну.

Сталося це на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Досі, Катар, повідомив портал Новини.LIVE.

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У фіналі чемпіонату світу у синхронних стрибках із триметрового трампліну 30-річний Олег Колодій та 20-річний Данило Коновалов посіли шосте місце.

При цьому дует став четвертим серед пар без олімпійських ліцензій. У Досі всього розігрувалися чотири ліцензії й саме українці стали власниками останньої.

У фіналі українці набрали 363,12 бала.

Зазначимо, що наразі збірна України має 66 олімпійських ліцензій на ОІ-2024 у Парижі. Найцікавішими є перша з 2004 року ліцензія у командних видах спорту — збірна U-23 з футболу. Також великі надії у боксі на срібного призера Токіо-2020 Олександра Хижняка.

Додамо, що на чемпіонат світу з водних видів спорту поїхали 11 стрибунів:

Жінки

  • Ксенія Байло
  • Софія Лискун
  • Ганна Письменська
  • Вікторія Кесар
  • Карина Глижина

Чоловіки

  • Олексій Середа
  • Кирило Азаров
  • Кирило Болюх
  • Олег Колодій
  • Данило Коновалов
  • Євген Науменко

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Олімпіада-2024
Водний спорт
стрибки у воду
синхронні стрибки у воду
Олег КолодІй
Данило Коновалов

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