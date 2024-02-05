Українці Колодій та Коновалов вибороли олімпійську ліцензію зі стрибків у воду

Олег Колодій та Данило Коновалов. Фото: НОК України

Збірна України зі стрибків у воду виборола третю олімпійську ліцензію. Це вдалося у синхронних стрибках із триметрового трампліну.

Сталося це на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Досі, Катар, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Українці поїдуть на Олімпійські ігри-2024

У фіналі чемпіонату світу у синхронних стрибках із триметрового трампліну 30-річний Олег Колодій та 20-річний Данило Коновалов посіли шосте місце.

При цьому дует став четвертим серед пар без олімпійських ліцензій. У Досі всього розігрувалися чотири ліцензії й саме українці стали власниками останньої.

У фіналі українці набрали 363,12 бала.

Зазначимо, що наразі збірна України має 66 олімпійських ліцензій на ОІ-2024 у Парижі. Найцікавішими є перша з 2004 року ліцензія у командних видах спорту — збірна U-23 з футболу. Також великі надії у боксі на срібного призера Токіо-2020 Олександра Хижняка.

Додамо, що на чемпіонат світу з водних видів спорту поїхали 11 стрибунів:

Жінки

Ксенія Байло

Софія Лискун

Ганна Письменська

Вікторія Кесар

Карина Глижина

Чоловіки

Олексій Середа

Кирило Азаров

Кирило Болюх

Олег Колодій

Данило Коновалов

Євген Науменко

Нагадаємо, київське "Динамо" збирається безкоштовно підписати закордонного гравця. Столичній команді, як і раніше, потрібен центральний захисник.

Тим часом "Динамо" продовжує програвати на зборах. Тренер Олександр Шовковський відреагував на серію поразок.

Нещодавно Олександр Усік знову став батьком. Сім'я українського боксера отримала подарунок від Валерія Залужного.

Олександр Гвоздик відновив кар'єру та кинув виклик двом російським боксерам.

Карло Анчелотті прокоментував дії українця Андрія Луніна у матчі проти мадридського "Атлетіко".