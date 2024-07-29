Харлан, Билодид и другие украинцы на Олимпиаде-2024 — день третий

Дарья Билодид на Олимпиаде в Париже. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

На третий день Олимпиады-2024 будет разыграно в общей сложности 18 комплектов медалей в 10 видах спорта. На Играх в Париже дебютируют украинские спортсмены Ольга Харлан и Дарья Билодид.

Украинцы будут соревноваться за медали в 6 видах спорта, сообщает портал Новини.LIVE.

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В понедельник, 29 июля, в Париже выступят украинские спортсмены, которые входят в список претендентов на медали на Олимпиаде-2024. Они будут состязаться в фехтовании, маунтебайке, прыжках в воду, плавании и спортивной гимнастике.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Расписание турниров с участием украинцев

На протяжение практически всего дня будут проходить этапы турниров, в которых выступят члены Олимпийской сборной Украины. Звезды команды начнут и продолжат свой путь за медали.

Украинская пловчиха Ника Шарафутдинова. Фото: instagram.com/nika.sharafutdinova_/

10:00. Фехтование, женщины. Сабля. 1/32 финала. Елена Кровацкая (Украина) — Сосен Будиаф (Алжир).

10:15. Шаровая стрельба, микст. Пневматический пистолет, 10 г. Елена Костевич, Виктор Банькин (Украина).

11:00. Дзюдо, женщины (57 кг). 1/16 финала. Нери Тибва — Дарья Билодид (Украина).

11:00. Настольный теннис, мужчины. 1/32 финала. Ярослав Жмуденко (Украина) — Фань Чжэндунь (Китай).

11:25. Фехтование, женщины. Сабля, 1/16 финала. Шихоми Фукусима (Япония) — Ольга Харлан; Джон Хайон (Корея) — Алина Комащук (Украина). 1/8 финала — 15:55. Четвертьфиналы — 16:55. Полуфиналы — 20:00. Финал — 22:45.

12:00. Прыжки в воду, мужчины. Синхронные скачки с вышки, 10 м. Финал. Алексей Середа, Кирилл Болюх (Украина).

12:24. Плавание женщины. 100м на спине. Предварительные заплывы. Ника Шарафутдинова (Украина). Полуфиналы — 21:57. Финал — 22:25.

13:00. Теннис, женщины. 1/16 финала. Клара Бюрель (Франция) — Марта Костюк (Украина).

14:30. Теннис, женщины. 1/16 финала. Камило Осорио (Колумбия) — Даяна Ястремская (Украина).

15:10. Велоспорт, мужчины. Маунтенбайк, кросс. Александр Гудыма (Украина).

16:00. Теннис, женщины. Парный разряд, 1/16 финала. Надежда Киченок/Людмила Киченок (Украина) — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай).

17:50. Бокс, мужчины (+92 кг). 1/8 финала. Теремоана Теремоана (Австралия) — Дмитрий Ловчинский (Украина).

18:30. Спортивная гимнастика, мужчины. Командное первенство. Финал. Олег Верняев, Илья Ковтун, Игорь Радивилов, Назар Чепурный, Радомир Стельмах (Украина).

20:00. Теннис, женщины. 1/16 финала. Джессика Пегула (США) — Элина Свитолина (Украина).

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