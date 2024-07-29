Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Украинцы в третий день Олимпиады-2024 — стартуют Харлан и Билодид arrow

Украинцы в третий день Олимпиады-2024 — стартуют Харлан и Билодид

29 июля 2024 08:53
Валерий Ковалевич - Редактор
Харлан, Билодид и другие украинцы на Олимпиаде-2024 — день третий
Дарья Билодид на Олимпиаде в Париже. Фото: instagram.com/dariabilodid7/
Валерий Ковалевич - Редактор

На третий день Олимпиады-2024 будет разыграно в общей сложности 18 комплектов медалей в 10 видах спорта. На Играх в Париже дебютируют украинские спортсмены Ольга Харлан и Дарья Билодид. 

Украинцы будут соревноваться за медали в 6 видах спорта, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

В понедельник, 29 июля, в Париже выступят украинские спортсмены, которые входят в список претендентов на медали на Олимпиаде-2024. Они будут состязаться в фехтовании, маунтебайке, прыжках в воду, плавании и спортивной гимнастике.

Ольга Харлан
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Расписание турниров с участием украинцев 

На протяжение практически всего дня будут проходить этапы турниров, в которых выступят члены Олимпийской сборной Украины. Звезды команды начнут и продолжат свой путь за медали. 

Ника Шарафутдинова
Украинская пловчиха Ника Шарафутдинова. Фото: instagram.com/nika.sharafutdinova_/
  • 10:00. Фехтование, женщины. Сабля. 1/32 финала. Елена Кровацкая (Украина) — Сосен Будиаф (Алжир).
  • 10:15. Шаровая стрельба, микст. Пневматический пистолет, 10 г. Елена Костевич, Виктор Банькин (Украина).
  • 11:00. Дзюдо, женщины (57 кг). 1/16 финала. Нери Тибва — Дарья Билодид (Украина).
  • 11:00. Настольный теннис, мужчины. 1/32 финала. Ярослав Жмуденко (Украина) — Фань Чжэндунь (Китай).
  • 11:25. Фехтование, женщины. Сабля, 1/16 финала. Шихоми Фукусима (Япония) — Ольга Харлан; Джон Хайон (Корея) — Алина Комащук (Украина). 1/8 финала — 15:55. Четвертьфиналы — 16:55. Полуфиналы — 20:00. Финал — 22:45.
  • 12:00. Прыжки в воду, мужчины. Синхронные скачки с вышки, 10 м. Финал. Алексей Середа, Кирилл Болюх (Украина).
  • 12:24. Плавание женщины. 100м на спине. Предварительные заплывы. Ника Шарафутдинова (Украина). Полуфиналы — 21:57. Финал — 22:25.
  • 13:00. Теннис, женщины. 1/16 финала. Клара Бюрель (Франция) — Марта Костюк (Украина).
  • 14:30. Теннис, женщины. 1/16 финала. Камило Осорио (Колумбия) — Даяна Ястремская (Украина).
  • 15:10. Велоспорт, мужчины. Маунтенбайк, кросс. Александр Гудыма (Украина).
  • 16:00. Теннис, женщины. Парный разряд, 1/16 финала. Надежда Киченок/Людмила Киченок (Украина) — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай).
  • 17:50. Бокс, мужчины (+92 кг). 1/8 финала. Теремоана Теремоана (Австралия) — Дмитрий Ловчинский (Украина).
  • 18:30. Спортивная гимнастика, мужчины. Командное первенство. Финал. Олег Верняев, Илья Ковтун, Игорь Радивилов, Назар Чепурный, Радомир Стельмах (Украина).
  • 20:00. Теннис, женщины. 1/16 финала. Джессика Пегула (США) — Элина Свитолина (Украина).

Напоминаем о медальном зачете Олимпийских игр-2024 — падение Китая и неожиданный новый лидер. 

Бражко и еще два игрока сборной Украины могут перейти в один и тот же клуб

Яремчук усилит клуб из АПЛ — "Брюгге" согласен продать украинца. 

Лунин и Куртуа уйдут из "Реала" — где будет играть украинец

спорт Олимпийские игры Элина Свитолина Олимпиада-2024 Ольга Харлан Олимпийская сборная Украины Дарья Билодид

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ