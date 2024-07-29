Харлан, Білодід та інші українці на Олімпіаді-2024 — день третій

Дар'я Білодід на Олімпіаді в Парижі. Фото: instagram.com/dariabilodid7/

На третій день Олімпіади-2024 буде розіграно загалом 18 комплектів медалей у 10 видах спорту. На Іграх у Парижі дебютують українські спортсмени Ольга Харлан та Дар'я Білодід.

Українці змагатимуться за медалі у 6 видах спорту, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У понеділок, 29 липня, у Парижі виступатимуть українські спортсмени, які входять до списку претендентів на медалі на Олімпіаді-2024. Вони змагатимуться у фехтуванні, маунтебайку, стрибках у воду, плаванні та спортивній гімнастиці.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Розклад турнірів за участю українців

Протягом практично всього дня проходитимуть етапи турнірів, у яких виступатимуть члени Олімпійської збірної України. Зірки команди розпочнуть та продовжать свій шлях за медалі.

Українська плавчиня Ніка Шарафутдінова. Фото: instagram.com/nika.sharafutdinova_/

10:00. Фехтування, жінки. Шабля. 1/32 фіналу. Олена Кровацька (Україна) — Сосен Будіаф (Алжир).

10:15. Кульова стрільба, мікст. Пневматичний пістолет, 10 р. Олена Костевич, Віктор Банькін (Україна).

11.00. Дзюдо, жінки (57 кг). 1/16 фіналу. Нері Тібва — Дар'я Білодід (Україна).

11.00. Настільний теніс. 1/32 фіналу. Ярослав Жмуденко (Україна) — Фань Чжендунь (Китай).

11:25. Фехтування, жінки. Шабля, 1/16 фіналу. Шихомі Фукусіма (Японія) — Ольга Харлан; Джон Хайон (Корея) — Аліна Комащук (Україна). 1/8 фіналу — 15:55. Чвертьфінали — 16:55. Півфінали — 20:00. Фінал — 22:45.

12:00. Стрибки у воду, чоловіки. Синхронні стрибки з вежі, 10 м. Фінал. Олексій Середа, Кирило Болюх (Україна).

12:24. Жінка плавання. 100 м на спині. Попередні запливи. Ніка Шарафутдінова (Україна). Півфінали — 21:57. Фінал — 22:25.

13:00. Теніс, жінки. 1/16 фіналу. Клара Бюрель (Франція) — Марта Костюк (Україна).

14:30. Теніс, жінка. 1/16 фіналу. Каміло Осоріо (Колумбія) — Даяна Ястремська (Україна).

15:10. Велоспорт, чоловіки. Маунтенбайк, крос. Олександр Гудима (Україна).

16:00. Теніс, жінка. Парний розряд, 1/16 фіналу. Надія Кіченок/Людмила Кіченок (Україна) — Ван Синьюй/Чжен Сайсай (Китай).

17:50. Бокс, чоловіки (92 кг). 1/8 фіналу. Теремоана Теремоана (Австралія) — Дмитро Ловчинський (Україна).

18:30. Спортивна гімнастика, чоловіків. Командна першість. Фінал. Олег Верняєв, Ілля Ковтун, Ігор Радивілов, Назар Чепурний, Радомир Стельмах (Україна).

20:00. Теніс, жінки. 1/16 фіналу. Джессіка Пегула (США) — Еліна Світоліна (Україна).

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