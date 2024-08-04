Зеленский поздравил спортсменов с новыми медалями Олимпиады-2024

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских спортсменов-олимпийцев с очередными медалями. Сегодня призеров оказалось трое.

Об этом Зеленский сообщил в воскресенье, 4 августа.

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"Еще три медали завоевывают украинские спортсмены на Олимпийских играх в Париже", — сообщил Зеленский.

Президент рассказал, что Ярослава Магучих получила золото за прыжки в высоту, бронзу в этой же дисциплине добыла Ирина Геращенко.

Также украинец Михаил Кохан завоевал бронзу в метании молота.

"Спасибо за этот результат. Украинцы умеют быть сильными и побеждать. Гордимся!" — отметил президент.

Ярослава Магучих. Фото: Офис Президента

Ирина Геращенко совершает прыжок. Фото: Офис Президента

Михаил Кохан бросает молот. Фото: Офис Президента

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