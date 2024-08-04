Украинцы умеют побеждать — Зеленский поздравил спортсменов с новыми медалями Олимпиады-2024
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских спортсменов-олимпийцев с очередными медалями. Сегодня призеров оказалось трое.
Об этом Зеленский сообщил в воскресенье, 4 августа.
Новые медали от украинских спортсменов
"Еще три медали завоевывают украинские спортсмены на Олимпийских играх в Париже", — сообщил Зеленский.
Президент рассказал, что Ярослава Магучих получила золото за прыжки в высоту, бронзу в этой же дисциплине добыла Ирина Геращенко.
Также украинец Михаил Кохан завоевал бронзу в метании молота.
"Спасибо за этот результат. Украинцы умеют быть сильными и побеждать. Гордимся!" — отметил президент.
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