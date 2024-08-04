Українці вміють перемагати — Зеленський привітав спортсменів з новими медалями Олімпіади-2024
Президент України Володимир Зеленський привітав українських спортсменів-олімпійців із черговими медалями. Сьогодні призерів виявилося троє.
Про це Зеленський повідомив у неділю, 4 серпня.
Нові медалі від українських спортсменів
"Ще три медалі здобувають українські спортсмени на Олімпійських іграх у Парижі", — повідомив Зеленський.
Президент розповів, що Ярослава Магучіх здобула золото за стрибки у висоту, бронзу у цій же дисципліні виборола Ірина Геращенко.
Також українець Михайло Кохан здобув бронзу в метанні молота.
"Дякую за цей результат. Українці вміють бути сильними та перемагати. Пишаємось!" — зазначив президент.
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