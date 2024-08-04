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Українці вміють перемагати — Зеленський привітав спортсменів з новими медалями Олімпіади-2024

4 серпня 2024 23:50
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Зеленський привітав спортсменів з новими медалями Олімпіади-2024
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

Президент України Володимир Зеленський привітав українських спортсменів-олімпійців із черговими медалями. Сьогодні призерів виявилося троє.

Про це Зеленський повідомив у неділю, 4 серпня.

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"Ще три медалі здобувають українські спортсмени на Олімпійських іграх у Парижі", — повідомив Зеленський.

Президент розповів, що Ярослава Магучіх здобула золото за стрибки у висоту, бронзу у цій же дисципліні  виборола Ірина Геращенко.

Також українець Михайло Кохан здобув бронзу в метанні молота.

"Дякую за цей результат. Українці вміють бути сильними та перемагати. Пишаємось!" — зазначив президент.

Магучіх\
Ярослава Магучіх. Фото: Офіс Президента
Ірина Геращенко
Ірина Геращенко здійснює стрибок. Фото: Офіс Президента
метання молота
Михайло Кохан кидає молот. Фото: Офіс Президента

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Володимир Зеленський Україна медалі Олімпіада-2024 спортсмени Париж-2024

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