Зеленський привітав спортсменів з новими медалями Олімпіади-2024

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський привітав українських спортсменів-олімпійців із черговими медалями. Сьогодні призерів виявилося троє.

Про це Зеленський повідомив у неділю, 4 серпня.

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"Ще три медалі здобувають українські спортсмени на Олімпійських іграх у Парижі", — повідомив Зеленський.

Президент розповів, що Ярослава Магучіх здобула золото за стрибки у висоту, бронзу у цій же дисципліні виборола Ірина Геращенко.

Також українець Михайло Кохан здобув бронзу в метанні молота.

"Дякую за цей результат. Українці вміють бути сильними та перемагати. Пишаємось!" — зазначив президент.

Ярослава Магучіх. Фото: Офіс Президента

Ірина Геращенко здійснює стрибок. Фото: Офіс Президента

Михайло Кохан кидає молот. Фото: Офіс Президента

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