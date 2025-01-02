Украина с Коноплянкой проиграла Турции 0-5 на Kings World Cup Nations

Сборная Украины по медиафутболу. Фото: UA Steel

Сборная Украины по медийному футболу UA Steel в Милане стартовала на турнире Kings World Cup Nations. Команда бывшего украинского футболиста Евгения Коноплянки и блогера Михаила Лебиги во второй раз принимала участие в турнире.

Несмотря на улучшенный состав команда продолжала быть мальчиками для битья, передает портал Новини.LIVE.

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Отметим, что в прошлом сезоне команда, которую собрал Коноплянка из бывших игроков сборной Украины проиграла два матча из двух. Команда UA Steel уступила японской Murash FC (1:9) и бразильской G3X FC (0:4).

Украина — Турция — 0:5

На новый турнир Украина набирала состав с желанием реванша. Команда разбавила состав игроками и тренером из мини-футбола, которые умеют играть на поле такого размера, как в медиалиге.

В первом тайме изменения хорошо сказались, поскольку Украина закрыла соперников в глубокой защите.

Провальным оказался второй тайм. Сначала украинцы пропустили на первых секундах второй половины. Затем команда проваливалась, поскольку физически подсела.

Во второй половине Украина имела на поле на полтора футболиста меньше, поскольку Коноплянка устал и уже не мог передвигаться, а его действия мешали команде. Также не успевал и допускал ошибки играющий тренер Виталий Мельник.

Ошибки и проблемы с выносливостью принесли Турции победу со счетом 5:0.

Напомним, выиграв бой у Тайсона Фьюри Александр Усик вернулся в Украину и встретился с Презиентом Владимиром Зеленским.

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