Україна з Коноплянкою програла Туреччині 0-5 на Kings World Cup Nations

Збірна України з медіафутболу. Фото: UA Steel

Збірна України з медійного футболу UA Steel у Мілані стартувала на турнірі Kings World Cup Nations. Команда колишнього українського футболіста Євгена Коноплянки та блогера Михайла Лебіги вдруге брала участь у турнірі.

Попри покращений склад, команда продовжувала бути хлопчиками для биття, передає портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що минулого сезону команда, яку зібрав Коноплянка з колишніх гравців збірної України, програла два матчі з двох. Команда UA Steel поступилася японській Murash FC (1:9) та бразильській G3X FC (0:4).

Україна — Туреччина — 0:5

На новий турнір Україна набирала склад із бажанням реваншу. Команда розбавила склад гравцями та тренером із міні-футболу, які вміють грати на полі такого розміру, як у медіалізі.

У першому таймі зміни добре позначилися, оскільки Україна закрила суперників у глибокому захисті.

Провальним виявився другий тайм. Спершу українці пропустили на перших секундах другої половини. Потім команда провалювалася, бо фізично підсіла.

У другій половині Україна мала на полі на півтора футболіста менше, оскільки Коноплянка втомився і вже не міг пересуватись, а його дії заважали команді. Також не встигав і припускався помилок тренер Віталій Мельник.

Помилки та проблеми з витривалістю принесли Туреччині перемогу з рахунком 5:0.

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