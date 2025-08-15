Скандал в матче Маккаби — Ракув: поляков обвинили в Холокосте

Ультрас "Маккаби" Хайфа. Фото: x.com/CionaSport

В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций между "Маккаби" Хайфа и "Ракувом" (0:2), который состоялся в венгерском Дебрецене произошел огромный скандал. Конфликт был настолько мощным, что свое осуждение высказал даже президент Польши Кароль Навроцкий.

Произошел скандал из-за баннера болельщиков "Маккаби", сообщил портал Новини.LIVE.

Skanadaliczny transparent wywieszony przez kibiców Macabi Haifa oskarżający Polaków o Holocaust!!! CO TO MA ZNACZYĆ? Żądam interwencji i kary! @UEFA @BoniekZibi pic.twitter.com/wUF5HIdyHn - Łukasz Ciona (@CionaSport) August 14, 2025

Этнический скандал между поляками и израильтянами

Болельщики "Маккаби" во время матча развернули баннер с надписью "Убийцы с 1939 года", что стало отсылкой к историческим событиям и вызвало возмущение среди болельщиков и представителей "Ракува".

Поляки назвали это провокацией и сообщили, что после игры их тоже провоцировали и поэтому произошла драка футболистов.

При этом, польская сторона утверждает, что представители "Маккаби" назвали журналиста из их страны нацистом.

Из-за напряженной ситуации послематчевая пресс-конференция главного тренера "Маккаби" Диего Флореса была отменена.

Президент Польши Кароль Навроцкий отреагировал на инцидент, осудив провокацию.

"Скандальный баннер, развернутый фанатами Маккаби из Хайфы, попирает память польских жертв Второй мировой войны, в частности трех миллионов евреев. Это нелепость, которую трудно передать словами", — написал Навроцкий в соцсетях.

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша также заявил о намерении обратиться к УЕФА с каргой и требованием привлечь израильтян к ответственности за скандальный баннер и возмутительное поведение на трибунах.

