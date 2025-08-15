Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ультрас Маккабі звинуватили поляків у масових вбивствах 1939 року

Ультрас Маккабі звинуватили поляків у масових вбивствах 1939 року

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 11:03
Скандал у матчі Маккабі — Ракув: поляків звинуватили у Голокості
Ультрас "Маккабі" Хайфа. Фото: x.com/CionaSport

У матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій між "Маккабі" Хайфа та "Ракувом" (0:2), який відбувся в угорському Дебрецені стався величезний скандал. Конфлікт був настільки потужним, що свій осуд висловив навіть президент Польщі Кароль Навроцький.

Стався скандал через банер уболівальників "Маккабі", повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Етнічний скандал між поляками та ізраїльтянами

Вболівальники "Маккабі" під час матчу розгорнули банер із написом "Вбивці з 1939 року", що стало відсиланням до історичних подій і викликало обурення серед уболівальників та представників "Ракува".

Поляки назвали це провокацією і повідомили, що після гри їх теж провокували й тому сталася бійка футболістів.

При цьому, польська сторона стверджує, що представники "Маккабі" назвали нацистом журналіста з їх країни.

Через напружену ситуацію післяматчева пресконференція головного тренера "Маккабі" Дієго Флореса була скасована.

Президент Польщі Кароль Навроцький відреагував на інцидент, засудивши провокацію.

"Скандальний банер, розгорнутий фанатами Маккабі з Хайфи, зневажає пам’ять польських жертв Другої світової війни, зокрема трьох мільйонів євреїв. Це безглуздя, яке важко передати словами", — написав Навроцький в соцмережах.

Президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша також заявив про намір звернутися до УЄФА зі каргою та вимогою притягнути ізраїльтян до відповідальності за скандальний банер та обурливу поведінку на трибунах.

Нагадаємо, чемпіонка Олімпійських ігор з гімнастики Лілія Подкопаєва планує відсвяткувати своє 47-річчя.

Австралійська легкоатлетка Нікола Оліслагерс готова встановити особистий рекорд, щоб перемогти Ярослави Магучіх.

Український центральний захисник Ілля Забарний своїм одягом показав, де його батьківщина.

Польща Ізраїль футбол Ліга Конференцій ультрас
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації