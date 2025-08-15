Скандал у матчі Маккабі — Ракув: поляків звинуватили у Голокості

Ультрас "Маккабі" Хайфа. Фото: x.com/CionaSport

У матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги конференцій між "Маккабі" Хайфа та "Ракувом" (0:2), який відбувся в угорському Дебрецені стався величезний скандал. Конфлікт був настільки потужним, що свій осуд висловив навіть президент Польщі Кароль Навроцький.

Стався скандал через банер уболівальників "Маккабі", повідомив портал Новини.LIVE.

Skanadaliczny transparent wywieszony przez kibiców Macabi Haifa oskarżający Polaków o Holocaust!!! CO TO MA ZNACZYĆ?? Żądam interwencji i kary! @UEFA @BoniekZibi pic.twitter.com/wUF5HIdyHn — Łukasz Ciona (@CionaSport) August 14, 2025

Етнічний скандал між поляками та ізраїльтянами

Вболівальники "Маккабі" під час матчу розгорнули банер із написом "Вбивці з 1939 року", що стало відсиланням до історичних подій і викликало обурення серед уболівальників та представників "Ракува".

Поляки назвали це провокацією і повідомили, що після гри їх теж провокували й тому сталася бійка футболістів.

При цьому, польська сторона стверджує, що представники "Маккабі" назвали нацистом журналіста з їх країни.

Через напружену ситуацію післяматчева пресконференція головного тренера "Маккабі" Дієго Флореса була скасована.

Президент Польщі Кароль Навроцький відреагував на інцидент, засудивши провокацію.

"Скандальний банер, розгорнутий фанатами Маккабі з Хайфи, зневажає пам’ять польських жертв Другої світової війни, зокрема трьох мільйонів євреїв. Це безглуздя, яке важко передати словами", — написав Навроцький в соцмережах.

Президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша також заявив про намір звернутися до УЄФА зі каргою та вимогою притягнути ізраїльтян до відповідальності за скандальний банер та обурливу поведінку на трибунах.

