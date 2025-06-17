Два спортсмена погибли в результате удара Израиля по Тегерану

В результате ночной ракетной атаки погибли 2 известных спортсмена
В результате ночного ракетного удара по территории Ирана 13 июня 2025 года погибли два известных иранских спортсмена. Жертвами атаки стали игрок в падел Парса Мансур и велосипедистка Наджме Шамс.
Как сообщает издание Tehran Times, мужчина погиб по дороге домой после тренировки, а Наджме оказалась под ударом во время пребывания в Тегеране.
Иранская федерация тенниса выразила соболезнования в связи с утратой Мансура, отметив его вклад в развитие падела в стране и назвав его смерть "мученической".
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
Атака произошла на фоне продолжающегося военного противостояния между Израилем и Ираном. В июне 2025 года стороны обменялись ракетными ударами, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения и нанесло урон объектам инфраструктуры.
По оценкам аналитиков, эскалация конфликта может продолжиться, несмотря на международные призывы к деэскалации. Гибель спортсменов стала символом трагедии, охватившей не только политическую и военную сферы, но и культурную и спортивную жизнь стран.
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