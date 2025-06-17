Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В результате ночной ракетной атаки погибли 2 известных спортсмена

В результате ночной ракетной атаки погибли 2 известных спортсмена

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 11:31
Два спортсмена погибли в результате удара Израиля по Тегерану
Ракетный удар Израиля по Тегерану. Фото: Reuters/Ronen Zvulun
Ключові моменти Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

В результате ночного ракетного удара по территории Ирана 13 июня 2025 года погибли два известных иранских спортсмена. Жертвами атаки стали игрок в падел Парса Мансур и велосипедистка Наджме Шамс.

Как сообщает издание Tehran Times, мужчина погиб по дороге домой после тренировки, а Наджме оказалась под ударом во время пребывания в Тегеране.

Реклама
Читайте также:

Иранская федерация тенниса выразила соболезнования в связи с утратой Мансура, отметив его вклад в развитие падела в стране и назвав его смерть "мученической". 

Парса Мансур
Парса Мансур. Фото: Tehran Times

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Атака произошла на фоне продолжающегося военного противостояния между Израилем и Ираном. В июне 2025 года стороны обменялись ракетными ударами, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения и нанесло урон объектам инфраструктуры.

По оценкам аналитиков, эскалация конфликта может продолжиться, несмотря на международные призывы к деэскалации. Гибель спортсменов стала символом трагедии, охватившей не только политическую и военную сферы, но и культурную и спортивную жизнь стран. 

Напомним, стало известно, где можно будет посмотреть выступление Ярославы Магучих и Юлии Левченко в Париже. 

Никола Олислагерс назвала причину победы на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме. 

Кака сравнил Криштиану Роналду с Лионелем Месси и назвал главную звезду мирового футбола. 

Алексей Михайличенко подвел итоги работы Сергея Реброва в сборной Украины. 

Иран Израиль война спорт восток
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации