Два спортсмена погибли в результате удара Израиля по Тегерану

Ракетный удар Израиля по Тегерану. Фото: Reuters/Ronen Zvulun

В результате ночного ракетного удара по территории Ирана 13 июня 2025 года погибли два известных иранских спортсмена. Жертвами атаки стали игрок в падел Парса Мансур и велосипедистка Наджме Шамс.

Как сообщает издание Tehran Times, мужчина погиб по дороге домой после тренировки, а Наджме оказалась под ударом во время пребывания в Тегеране.

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Парса Мансур. Фото: Tehran Times

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Атака произошла на фоне продолжающегося военного противостояния между Израилем и Ираном. В июне 2025 года стороны обменялись ракетными ударами, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения и нанесло урон объектам инфраструктуры.

По оценкам аналитиков, эскалация конфликта может продолжиться, несмотря на международные призывы к деэскалации. Гибель спортсменов стала символом трагедии, охватившей не только политическую и военную сферы, но и культурную и спортивную жизнь стран.

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