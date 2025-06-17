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Головна Спорт Унаслідок нічної ракетної атаки загинули 2 відомих спортсмени

Унаслідок нічної ракетної атаки загинули 2 відомих спортсмени

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Дата публікації: 17 червня 2025 11:31
Два спортсмени загинули внаслідок удару Ізраїлю по Тегерану
Ракетний удар Ізраїлю по Тегерану. Фото: Reuters/Ronen Zvulun
Ключові моменти Ескалація конфлікту на Близькому Сході

Унаслідок нічного ракетного удару по території Ірану 13 червня 2025 року загинули двоє відомих іранських спортсменів. Жертвами атаки стали гравець у падел Парса Мансур та велосипедистка Наджме Шамс.

Як повідомляє видання Tehran Times, чоловік загинув дорогою додому після тренування, а Наджме опинилася під ударом під час перебування в Тегерані.

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Іранська федерація тенісу висловила співчуття у зв'язку з втратою Мансура, відзначивши його внесок у розвиток паделу в країні та назвавши його смерть "мученицькою".

Парса Мансур
Парса Мансур. Фото: Tehran Times

Ескалація конфлікту на Близькому Сході

Атака сталася на тлі триваючого військового протистояння між Ізраїлем та Іраном. Упродовж кількох останніх днів сторони обмінялися ракетними ударами, що призвело до численних жертв серед цивільного населення та завдало шкоди об'єктам інфраструктури.

За оцінками аналітиків, ескалація конфлікту може продовжитися, попри міжнародні заклики до деескалації. Загибель спортсменів стала символом трагедії, що охопила не тільки політичну та військову сфери, а й культурне та спортивне життя країн.

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Іран Ізраїль війна спорт схід
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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