Усик — Дюбуа: представляем все бои боксерского шоу во Вроцлаве
26 августа в польском Вроцлаве Александр Усик сразится с британцем Даниэлем Дюбуа. В главном событии андеркарта Денис Беринчик будет боксировать с Энтони Йигитом.
В файт-карде боксерского шоу пройдет тринадцать поединков, сообщил портал Новини.LIVE.
Александр Усик vs Даниэль Дюбуа
Чемпион по версиях WBA, IBF, WBO в супертяжелом весе проведет вторую защиту чемпионского титула. Усик хотел боксировать с Тайсоном Фьюри за абсолютное чемпионство, но договориться с "Цыганским королем" не удалось и выбрали следующего в очереди претендентов.
Адам Хамед vs Войтех Хрди
В главном поединке андеркарта четырехраундовый бой проведет сын легендарного британского боксера Насима Хамеда. Сын пока только начинает свою карьеру и никаких регалий у него нет. Поединок пройдет в легком весе.
Денис Беринчик против Энтони Йигита
Чемпион по версии WBO International в легком весе Беринчик дал реванш шведу Энтони Йигиту. Они ранее боксировали в любителях на Олимпийских играх-2012 и тогда украинец победил в равном поединке.
Дмитро Митрофанов vs Хамса Шираз
Украинский средневес Митрованов в бою за титул WBC Silver встретился с его непобежденным обладателем. В этом поединке Дмитрию нужно из штанов выпрыгнуть, чтобы победить.
Федор Черкашин vs Анауэль Нгамиссенге
Польскую публику порадует выступающий под ее бело-красным флагом украинец Черкашин. Парень считается одним из самых перспективных боксеров среднего веса. Повезло его промоутеру, урвавшему такой талант из Харькова.
Дэниел Лапин vs Аро Шварц
Как могло пройти шоу Усика без участия в нем долговязого полутяжеловеса Даниэля Дапина? Этот парень день и ночь находится в команде Александра. Надеемся, что он снимает в Киеве квартиру и дома оставляет чемпиона в покое.
Зияд Алмааюф vs Янош Пензес
Со-промоутеры Усика из Саудовской Аравии помогли организовать шоу и поэтому не нужно удивляться присутствию из проспектов на шоу. В суперлегком весе шестираундовый бой проведет Зияд Алмааюф, у которого в карьере три победы и нет поражений.
Рафаль Вольчекки vs Роберто Арриас
Польский проспект-средневес Вольчевски проведет 10-й бой в карьере против Ариаса, которого побеждал нокаутом украинец Карен Чухаджян и топовый литовец Эгидиус Каваляускас.
Нурсултан Аманжолов vs Лазизбек Муллоджонов
В тяжелом весе встретятся боксеры, не знающие в своей карьере горечь поражения. Такие поединки всегда вызывают интерес. К тому же оба боксера тяжеловесы и нокаутеры. Аманжолов приехал из Казахстана, а Муллоджонов из Узбекистана.
Василий Чеботарь vs Джоэла Хулио
Восьмираундовый поединок в полусреднем весе проведет представляющий Молдову и Украину Василий Чеботарь. Парень на контракте у Александра Красюка и зависимо от ситуации может быть как украинцем, так и молдаванином.
Брайс Миллс vs Дамиана Тимоша
В суперлегком весе шестираундовый бой проведут американец Миллс и поляк Тимош.
Ярослав Харцыз vs Конрада Чайковского
В легком весе четыре раунда будут боксировать перспективный украинский боксер, бывший член сборной, Ярослав Харцыз. Харьковчанин на большом ринге уже провел два боя и оба выиграл досрочно.
Александр Соломенников vs Петр Гудель
В суперлегком весе шестираундовый бой проведет украинец Соломенников против Гуделя. Для Александра это просто очередной соперник для избиения.
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