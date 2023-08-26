Усик — Дюбуа: представляем все бои боксерского шоу во Вроцлаве

Постер шоу Усик — Дюбуа. Фото: K2 Promotions

26 августа в польском Вроцлаве Александр Усик сразится с британцем Даниэлем Дюбуа. В главном событии андеркарта Денис Беринчик будет боксировать с Энтони Йигитом.

В файт-карде боксерского шоу пройдет тринадцать поединков, сообщил портал Новини.LIVE.

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Александр Усик vs Даниэль Дюбуа

Чемпион по версиях WBA, IBF, WBO в супертяжелом весе проведет вторую защиту чемпионского титула. Усик хотел боксировать с Тайсоном Фьюри за абсолютное чемпионство, но договориться с "Цыганским королем" не удалось и выбрали следующего в очереди претендентов.

Адам Хамед vs Войтех Хрди

В главном поединке андеркарта четырехраундовый бой проведет сын легендарного британского боксера Насима Хамеда. Сын пока только начинает свою карьеру и никаких регалий у него нет. Поединок пройдет в легком весе.

Денис Беринчик против Энтони Йигита

Чемпион по версии WBO International в легком весе Беринчик дал реванш шведу Энтони Йигиту. Они ранее боксировали в любителях на Олимпийских играх-2012 и тогда украинец победил в равном поединке.

Дмитро Митрофанов vs Хамса Шираз

Украинский средневес Митрованов в бою за титул WBC Silver встретился с его непобежденным обладателем. В этом поединке Дмитрию нужно из штанов выпрыгнуть, чтобы победить.

Дмитро Митрофанов vs Хамса Шираз. Piotr Duszczyk / @boxingphotos.pl

Федор Черкашин vs Анауэль Нгамиссенге

Польскую публику порадует выступающий под ее бело-красным флагом украинец Черкашин. Парень считается одним из самых перспективных боксеров среднего веса. Повезло его промоутеру, урвавшему такой талант из Харькова.

Федор Черкашин vs Анауэль Нгамиссенге. Piotr Duszczyk / @boxingphotos.pl

Дэниел Лапин vs Аро Шварц

Как могло пройти шоу Усика без участия в нем долговязого полутяжеловеса Даниэля Дапина? Этот парень день и ночь находится в команде Александра. Надеемся, что он снимает в Киеве квартиру и дома оставляет чемпиона в покое.

Зияд Алмааюф vs Янош Пензес

Со-промоутеры Усика из Саудовской Аравии помогли организовать шоу и поэтому не нужно удивляться присутствию из проспектов на шоу. В суперлегком весе шестираундовый бой проведет Зияд Алмааюф, у которого в карьере три победы и нет поражений.

Рафаль Вольчекки vs Роберто Арриас

Польский проспект-средневес Вольчевски проведет 10-й бой в карьере против Ариаса, которого побеждал нокаутом украинец Карен Чухаджян и топовый литовец Эгидиус Каваляускас.

Нурсултан Аманжолов vs Лазизбек Муллоджонов

В тяжелом весе встретятся боксеры, не знающие в своей карьере горечь поражения. Такие поединки всегда вызывают интерес. К тому же оба боксера тяжеловесы и нокаутеры. Аманжолов приехал из Казахстана, а Муллоджонов из Узбекистана.

Василий Чеботарь vs Джоэла Хулио

Восьмираундовый поединок в полусреднем весе проведет представляющий Молдову и Украину Василий Чеботарь. Парень на контракте у Александра Красюка и зависимо от ситуации может быть как украинцем, так и молдаванином.

Брайс Миллс vs Дамиана Тимоша

В суперлегком весе шестираундовый бой проведут американец Миллс и поляк Тимош.

Ярослав Харцыз vs Конрада Чайковского

В легком весе четыре раунда будут боксировать перспективный украинский боксер, бывший член сборной, Ярослав Харцыз. Харьковчанин на большом ринге уже провел два боя и оба выиграл досрочно.

Александр Соломенников vs Петр Гудель

В суперлегком весе шестираундовый бой проведет украинец Соломенников против Гуделя. Для Александра это просто очередной соперник для избиения.

Александр Соломенников vs Петр Гудель. Piotr Duszczyk / @boxingphotos.pl

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