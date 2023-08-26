Усик — Дюбуа: представляємо всі бої боксерського шоу у Вроцлаві
26 серпня у польському Вроцлаві Олександр Усик битиметься з британцем Даніелем Дюбуа. У головній події андеркарту Денис Беринчик боксуватиме з Ентоні Йігітом.
У файт-карді боксерського шоу пройде тринадцять поєдинків, повідомляє портал Новини.LIVE.
Олександр Усик vs Даніель Дюбуа
Чемпіон за версіями WBA, IBF, WBO у надважкій вазі проведе другий захист чемпіонського титулу. Усик хотів боксувати з Тайсоном Ф'юрі за абсолютне чемпіонство, але домовитися з "Циганським королем" не вдалося й тому обрали наступного в черзі претендентів.
Адам Хамед vs Войтех Хрді
У головному поєдинку андеркарту чотирираундовий бій проведе син легендарного британського боксера Насіма Хамеда. Син поки що тільки починає свою кар'єру і жодних регалій не має. Поєдинок пройде у легкій вазі.
Денис Беринчик проти Ентоні Йігіта
Чемпіон за версією WBO International у легкій вазі Берінчик дав реванш шведу Ентоні Йігіту. Вони раніше боксували у аматорах на Олімпійських іграх-2012 і тоді українець переміг у рівному поєдинку.
Дмитро Митрофанов vs Хамса Шираз
Український середньоваговик Митрофанов у бою за титул WBC Silver зустрівся з його непереможеним володарем. У цьому поєдинку Дмитру треба зі штанів вистрибнути, аби перемогти.
Федір Черкашин vs Анауель Нгаміссенге
Польську публіку порадує українець Черкашин, який виступає під біло-червоним прапором. Хлопець вважається одним із найперспективніших боксерів середньої ваги. Пощастило його промоутеру, який урвав такий коштовний талант із Харкова.
Деніел Лапін vs Аро Шварц
Як могло пройти шоу Усика без участі в ньому напівважковаговика Даніеля Дапіна? Цей хлопець день і ніч перебуває у команді Олександра. Сподіваємося, що він винаймає у Києві квартиру і вдома залишає чемпіона у спокої.
Зіяд Алмааюф vs Янош Пензес
Співпромоутери Усика з Саудівської Аравії допомогли організувати шоу і тому не потрібно дивуватися присутності їх проспектів на шоу. У суперлегкій вазі шестираундовий бій проведе Зіяд Алмааюф, який має в кар'єрі три перемоги та не має поразок.
Рафаль Вольчеккі vs Роберто Арріас
Польський проспект-середньоваговик Вольчевськи проведе 10-й бій у кар'єрі проти Аріаса, якого перемагав нокаутом українець Карен Чухаджян та топовий литовець Егідіус Каваляускас.
Нурсултан Аманжолов vs Лазізбек Муллоджонов
У важкій вазі зустрінуться боксери, які не знають у своїй кар'єрі гіркоту поразки. Такі поєдинки завжди викликають інтерес. До того ж обидва боксери важковаговики та нокаутери. Аманжолов приїхав із Казахстану, а Муллоджонов із Узбекистану.
Василь Чеботар vs Джоела Хуліо
Восьмираундовий поєдинок у напівсередній вазі проведе Василь Чеботар, який представляє Молдову та Україну. Хлопець на контракті у Олександра Красюка та, залежно від ситуації, може бути як українцем, так і молдаванином.
Брайс Міллс vs Даміана Тимоша
У суперлегкій вазі шестираундовий бій проведуть американець Міллс та поляк Тимош.
Ярослав Харциз vs Конрада Чайковського
У легкій вазі чотири раунди боксуватимуть перспективний український боксер, колишній член збірної Ярослав Харциз. Харків'янин на великому рингу вже провів два бої та обидва виграв достроково.
Олександр Соломенніков vs Петро Гудель
У суперлегкій вазі шестираундовий бій проведе українець Соломенніков проти Гуделя. Для Олександра це просто черговий суперник для побиття.
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