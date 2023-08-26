Усик — Дюбуа: представляємо всі бої боксерського шоу у Вроцлаві

Постер шоу Усик — Дюбуа. Фото: K2 Promotions

26 серпня у польському Вроцлаві Олександр Усик битиметься з британцем Даніелем Дюбуа. У головній події андеркарту Денис Беринчик боксуватиме з Ентоні Йігітом.

У файт-карді боксерського шоу пройде тринадцять поєдинків, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Олександр Усик vs Даніель Дюбуа

Чемпіон за версіями WBA, IBF, WBO у надважкій вазі проведе другий захист чемпіонського титулу. Усик хотів боксувати з Тайсоном Ф'юрі за абсолютне чемпіонство, але домовитися з "Циганським королем" не вдалося й тому обрали наступного в черзі претендентів.

Адам Хамед vs Войтех Хрді

У головному поєдинку андеркарту чотирираундовий бій проведе син легендарного британського боксера Насіма Хамеда. Син поки що тільки починає свою кар'єру і жодних регалій не має. Поєдинок пройде у легкій вазі.

Денис Беринчик проти Ентоні Йігіта

Чемпіон за версією WBO International у легкій вазі Берінчик дав реванш шведу Ентоні Йігіту. Вони раніше боксували у аматорах на Олімпійських іграх-2012 і тоді українець переміг у рівному поєдинку.

Дмитро Митрофанов vs Хамса Шираз

Український середньоваговик Митрофанов у бою за титул WBC Silver зустрівся з його непереможеним володарем. У цьому поєдинку Дмитру треба зі штанів вистрибнути, аби перемогти.

Дмитро Митрофанов vs Хамса Шираз. Piotr Duszczyk / @boxingphotos.pl

Федір Черкашин vs Анауель Нгаміссенге

Польську публіку порадує українець Черкашин, який виступає під біло-червоним прапором. Хлопець вважається одним із найперспективніших боксерів середньої ваги. Пощастило його промоутеру, який урвав такий коштовний талант із Харкова.

Федір Черкашин vs Анауель Нгаміссенге. Piotr Duszczyk / @boxingphotos.pl

Деніел Лапін vs Аро Шварц

Як могло пройти шоу Усика без участі в ньому напівважковаговика Даніеля Дапіна? Цей хлопець день і ніч перебуває у команді Олександра. Сподіваємося, що він винаймає у Києві квартиру і вдома залишає чемпіона у спокої.

Зіяд Алмааюф vs Янош Пензес

Співпромоутери Усика з Саудівської Аравії допомогли організувати шоу і тому не потрібно дивуватися присутності їх проспектів на шоу. У суперлегкій вазі шестираундовий бій проведе Зіяд Алмааюф, який має в кар'єрі три перемоги та не має поразок.

Рафаль Вольчеккі vs Роберто Арріас

Польський проспект-середньоваговик Вольчевськи проведе 10-й бій у кар'єрі проти Аріаса, якого перемагав нокаутом українець Карен Чухаджян та топовий литовець Егідіус Каваляускас.

Нурсултан Аманжолов vs Лазізбек Муллоджонов

У важкій вазі зустрінуться боксери, які не знають у своїй кар'єрі гіркоту поразки. Такі поєдинки завжди викликають інтерес. До того ж обидва боксери важковаговики та нокаутери. Аманжолов приїхав із Казахстану, а Муллоджонов із Узбекистану.

Василь Чеботар vs Джоела Хуліо

Восьмираундовий поєдинок у напівсередній вазі проведе Василь Чеботар, який представляє Молдову та Україну. Хлопець на контракті у Олександра Красюка та, залежно від ситуації, може бути як українцем, так і молдаванином.

Брайс Міллс vs Даміана Тимоша

У суперлегкій вазі шестираундовий бій проведуть американець Міллс та поляк Тимош.

Ярослав Харциз vs Конрада Чайковського

У легкій вазі чотири раунди боксуватимуть перспективний український боксер, колишній член збірної Ярослав Харциз. Харків'янин на великому рингу вже провів два бої та обидва виграв достроково.

Олександр Соломенніков vs Петро Гудель

У суперлегкій вазі шестираундовий бій проведе українець Соломенніков проти Гуделя. Для Олександра це просто черговий суперник для побиття.

Олександр Соломенніков vs Петро Гудель. Piotr Duszczyk / @boxingphotos.pl

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