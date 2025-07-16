Усик поддержал защитников Азовстали перед боем с Дюбуа

Александр Усик. Фото: Reuters

Чемпион в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик продолжает готовиться к бою с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа. Бой должен состояться 19 июля на "Уэмбли" в Лондоне.

В рамках медианедели боксеры провели открытые тренировки, сообщил портал Новини.LIVE.

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Усик вышел на открытую тренировку в футболке с надписью "Free Azovstal defenders" — "Освободите защитников Азовстали". Этим заявлением боксер поддержал бойцов, которые в 2022 году после ожесточенных боев в Мариуполе по приказу командования сдались противнику, который до этого взял их в полное окружение.

Украинский боксер 26 августа 2023 года во Вроцлаве нокаутировал Дюбуа в девятом раунде, но перед реваншем британец выглядит более уверенным, поскольку победил в последних боях Джарелла Миллера, Филиппа Хрговича и Энтони Джошуа.

В течение медианедели перед боем Дюбуа демонстрирует агрессивное поведение. Ранее он накричал на украинца во время стердауна, когда команда украинца начала его перекрикивать.

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