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Главная Спорт Усик на открытом взвешивании поддержал пленных Азовстали

Усик на открытом взвешивании поддержал пленных Азовстали

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 21:42
Усик поддержал защитников Азовстали перед боем с Дюбуа
Александр Усик. Фото: Reuters

Чемпион в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO, WBA и IBO Александр Усик продолжает готовиться к бою с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа. Бой должен состояться 19 июля на "Уэмбли" в Лондоне.

В рамках медианедели боксеры провели открытые тренировки, сообщил портал Новини.LIVE.

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Александр Усик. Фото: Reuters

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Усик вышел на открытую тренировку в футболке с надписью "Free Azovstal defenders" — "Освободите защитников Азовстали". Этим заявлением боксер поддержал бойцов, которые в 2022 году после ожесточенных боев в Мариуполе по приказу командования сдались противнику, который до этого взял их в полное окружение.

Украинский боксер 26 августа 2023 года во Вроцлаве нокаутировал Дюбуа в девятом раунде, но перед реваншем британец выглядит более уверенным, поскольку победил в последних боях Джарелла Миллера, Филиппа Хрговича и Энтони Джошуа.

В течение медианедели перед боем Дюбуа демонстрирует агрессивное поведение. Ранее он накричал на украинца во время стердауна, когда команда украинца начала его перекрикивать.

Напомним, ранее мы рассказали, чем занимается Андрей Воронин, который проживает в Европе.

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Александр Усик бокс пленные Азовсталь Бой Усик — Дюбуа
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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