Усик підтримав захисників Азовсталі перед боєм із Дюбуа

Олександр Усик. Фото: Reuters

Чемпіон у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик продовжує готуватися до бою з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа. Бій має відбутися 19 липня на "Вемблі" в Лондоні.

В рамках медіатижня боксери провели відкриті тренування, повідомив портал Новини.LIVE.

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Усик вийшов на відкрите тренування у футболці з написом "Free Azovstal defenders" — "Звільніть захисників Азовсталі". Цією заявою боксер підтримав бійців, які в 2022 році після запеклих боїв у Маріуполі за наказом командування здалися противнику, який взяв їх в повне оточення.

Український боксер 26 серпня 2023 року у Вроцлаві нокаутував Дюбуа в дев’ятому раунді, але перед реваншем британець виглядає більш впевненим, оскільки переміг в останніх боях Джарелла Міллера, Філіпа Хрговича та Ентоні Джошуа.

Упродовж медіатижня перед боєм Дюбуа демонструє агресивну поведінку. Раніше він накричав на українця під час стердауну, коли команда українця почала його перекрикувати.

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