Дюбуа — Паркер: Усик сделал прогноз на бой

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

В Саудовской Аравии состоится поединок Даниэль Дюбуа — Джозеф Паркер. Британец в этом бою будет защищать титул чемпиона по версии IBF в супертяжелом весе.

Прогноз по бою сделал чемпион мира по всем остальным версиям Александр Усик, слова которого привел портал Sky Sports.

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По словам Усика, его команда проанализировала предстоящий поединок и пришла к выводу, что у Дюбуа больше шансов выиграть.

"Моя команда сделала прогноз: 52 процента — за Дюбуа, 48 процентов — за Джозефа Паркера", — заявил Усик.

Отметим, что Усик, вероятно, станет следующим соперником для победителя боя Дюбуа — Паркер.

Ранее украинец встречался в бою с Дюбуа и победил нокаутом во второй половине поединка. Однако Даниэль считает, что выиграл, поскольку нокаутировал Усика ударом по корпусу в четвертом раунде. При этом рефери тогда посчитал, что был удар ниже пояса.

Отметим, что после поражения от Усика Дюбуа одержал победы над Джарреллом Миллером, Филипом Хрговичем и Энтони Джошуа.

Паркер же в последних двух поединках оказался сильнее Деонтея Уайлдера и Чжана Чжилея.

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Поединок Даниэль Дюбуа — Джозеф Паркер будет доступен в трансляции на Новини.LIVE.