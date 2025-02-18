Дюбуа — Паркер: Усик зробив прогноз на бій

Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

У Саудівській Аравії відбудеться поєдинок Даніель Дюбуа — Джозеф Паркер. Британець у цьому бою захищатиме титул чемпіона за версією IBF у суперважкій вазі.

Прогноз щодо бою зробив чемпіон світу за всіма іншими версіями Олександр Усик, слова якого навів портал Sky Sports.

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За словами Усика, його команда проаналізувала майбутній поєдинок і дійшла висновку, що у Дюбуа більше шансів виграти.

"Моя команда зробила прогноз: 52 відсотки — за Дюбуа, 48 відсотків — за Джозефа Паркера", — заявив Усик.

Зазначимо, що Усик, імовірно, стане наступним суперником для переможця бою Дюбуа — Паркер.

Раніше українець зустрічався в бою з Дюбуа і переміг нокаутом у другій половині поєдинку. Однак Даніель вважає, що виграв це протистояння, оскільки нокаутував Усика ударом по корпусу в четвертому раунді. При цьому рефері тоді вирішив, що був удар нижче пояса.

Зазначимо, що після поразки від Усика Дюбуа здобув перемоги над Джарреллом Міллером, Філіпом Хрговичем і Ентоні Джошуа.

Паркер же в останніх двох поєдинках виявився сильнішим за Деонтея Вайлдера і Чжана Чжілея.

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Поєдинок Даніель Дюбуа — Джозеф Паркер буде доступний у трансляції на Новини.LIVE.