Усик предостерег Полесье от оптимизма перед игрой с Шахтером

Александр Усик на базе "Полесья". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Футболисты житомирского "Полесья" и донецкого "Шахтера" готовятся к полуфиналу Кубка Украины. Чемпион мира по боксу Александр Усик собирается поддержать одну из команд.

Боксер уверен, что игроки "Шахтера" опасаются соперника, сообщает Telegram-аккаунт "Полесья".

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В среду, 23 апреля, в 18:00 состоится второй полуфинал Кубка Украины. Житомирское "Полесье" встретится с донецким "Шахтером". Победитель пары сыграет в финале турнира с командой, которая добьется успеха в паре "Динамо" — "Буковина".

Богдан Леднев на тренировке "Полесья". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Что Усик думает о соперниках

"Шахтер" не может выиграть у "Полесья" на протяжение четырех матчей, три поединка подряд завершились победами житомирской команды. В этом сезоне подопечные Имада Ашура уже обыгрывали "горняков" со счетом 1:0.

Александр Усик считает, что "Полесье" снится футболистам "Шахтера" в кошмарах. Однако боксер призвал своих одноклубников не заниматься недооценкой "горняков".

"То, что мы их обыграли три раза подряд, ни о чем не говорит. "Шахтер" был и остается сильной командой. Надо выйти на игру с хорошим настроением и играть на победу", — заявил Александр Усик.

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