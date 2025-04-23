Усик застеріг Полісся від оптимізму перед грою з Шахтарем

Олександр Усик на базі "Полісся". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Футболісти житомирського "Полісся" та донецького "Шахтаря" готуються до півфіналу Кубка України. Чемпіон світу з боксу Олександр Усик збирається підтримати одну з команд.

Боксер упевнений, що гравці "Шахтаря" побоюються суперника, повідомляє Telegram-аккаунт "Полісся".

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У середу, 23 квітня, о 18:00 відбудеться другий півфінал Кубка України. Житомирське "Полісся" зустрінеться з донецьким "Шахтарем". Переможець пари зіграє у фіналі турніру з командою, яка доб'ється успіху в парі "Динамо" — "Буковина".

Богдан Лєднєв на тренуванні "Полісся". Фото: instagram.com/fcpolissya/

Що Усик думає про суперників

"Шахтар" не може виграти у "Полісся" протягом чотирьох матчів, три поєдинки поспіль завершилися перемогами житомирської команди. У цьому сезоні підопічні Імада Ашура вже обігравали "гірників" із рахунком 1:0.

Олександр Усик вважає, що "Полісся" сниться футболістам "Шахтаря" в кошмарах. Однак боксер закликав своїх одноклубників не займатися недооцінкою "гірників".

"Те, що ми їх обіграли тричі поспіль, ні про що не говорить. "Шахтар" був та залишається сильною командою. Треба вийти на гру з хорошим настроєм та грати на перемогу", — заявив Олександр Усик.

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