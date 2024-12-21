Усик Фьюри — украинский боксер прибыл на бой с Фьюри

Усик прибыл на арену в Эр-Рияде на бой с Фьюри — видео
До боя Усик-Фьюри 2 остались считанные часы. Боксеры уже начали прибывать на арену, где состоится поединок.
Украинский боксер, чемпион мира по версии WBA, WBO и IBO Александр Усик прибыл на Kingdom Arena, где скоро состоится его бой с британцем Тайсоном Фьюри, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на DAZN.
Украинец выглядит сосредоточенно. В его руках мягкая игрушка, которую ему подарила дочь.
USYK IS HERE‼️ #Usyk2Fury | #RiyadhSeason— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 21, 2024
Live NOW on DAZN: Пожалуйста, перейдите по ссылке | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/bkeBk5Kp3k
Когда бой Усик — Фьюри 2
Поединок между украинцем и британцем начнется не раньше полуночи. У него будет 12 раундов, судить бой будет представитель Пуэрто-Рико Роберто Рамирес-младший.
Также известно, что впервые в истории бой будет судить искусственный интеллект.
Напомним, портал Новини.LIVE проведет прямую текстовую онлайн-трансляцию боя Усик - Фьюри.
Член команды Усика Даниэль Лапин уже выступил в андеркарде боя Усик – Фьюри.
Другой украинец Андрей Новицкий после победы в Саудовской Аравии вызвал на бой американца Деонтея Уайлдера.
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