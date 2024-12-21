Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Усик прибув на арену в Ер-Ріяді на бій з Ф'юрі — відео arrow

Усик прибув на арену в Ер-Ріяді на бій з Ф'юрі — відео

21 грудня 2024 22:23
Олексій Паламарчук - Редактор
Усик Ф'юрі — український боксер прибув на бій з Ф'юрі
Український боксер Олександр Усик. Фото: REUTERS/Mohammed Benmansour
Олексій Паламарчук - Редактор

До бою Усик — Ф'юрі 2 залишились лічені години. Боксери вже почали прибувати на арену, де відбудеться поєдинок. 

Український боксер, чемпіон світу за версією WBA, WBO та IBO Олександр Усик прибув на Kingdom Arena, де зовсім скоро відбудеться його бій з британцем Тайсоном Ф'юрі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на DAZN. 

Читайте також:

Українець виглядає зосереджено. В його руках м'яка іграшка, яку йому подарувала донька. 

Коли бій Усик — Ф'юрі 2

Поєдинок між українцем та британцем розпочнеться не раніше опівночі. Він матиме 12 раундів, судити бій буде представник Пуерто-Ріко Роберто Рамірес-молодший. 

Також відомо, що вперше в історії бій також судитиме штучний інтелект. 

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе пряму текстову онлайн-трансляцію бою Усик — Ф'юрі. 

Член команди Усика Даніель Лапін вже виступив в андеркарді бою Усик — Ф'юрі. 

Інший українець Андрій Новицький після перемоги у Саудівській Аравії викликав на бій американця Деонтея Вайлдера. 

спорт Олександр Усик бокс українські боксери Усик — Ф'юрі 2

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:48 Ф'юрі прибув на арену, де битиметься з Усиком — відео

22:45 Жорін заявив, що цивільні українці віддалились від війни

22:41 Мудрик відвідав бій Усик — Ф'юрі попри допінговий скандал

22:35 Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Онлайн-трансляція бою

22:33 Чоловік видавав локації співробітників ТЦК — рішення суду

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

22:23 Усик прибув на арену в Ер-Ріяді на бій з Ф'юрі — відео

22:20 Лубінець прокоментував зустріч з Москальковою — що сказав

22:04 Мешканця Одещини оштрафували за ухилення від військового обліку

21:55 Новицький після тріумфу в Саудівській Аравії викликав Вайлдера

21:47 Небезпека на дорогах — прогноз погоди у Львові на завтра

22:48 Ф'юрі прибув на арену, де битиметься з Усиком — відео

22:45 Жорін заявив, що цивільні українці віддалились від війни

22:41 Мудрик відвідав бій Усик — Ф'юрі попри допінговий скандал

22:35 Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Онлайн-трансляція бою

22:33 Чоловік видавав локації співробітників ТЦК — рішення суду

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

22:23 Усик прибув на арену в Ер-Ріяді на бій з Ф'юрі — відео

22:20 Лубінець прокоментував зустріч з Москальковою — що сказав

22:04 Мешканця Одещини оштрафували за ухилення від військового обліку

21:55 Новицький після тріумфу в Саудівській Аравії викликав Вайлдера

21:47 Небезпека на дорогах — прогноз погоди у Львові на завтра

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

13 грудня 2024

11:55 Пільги для УБД у 2025 році — хто може втратити допомогу