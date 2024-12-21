Усик Ф'юрі — український боксер прибув на бій з Ф'юрі

Український боксер Олександр Усик. Фото: REUTERS/Mohammed Benmansour

До бою Усик — Ф'юрі 2 залишились лічені години. Боксери вже почали прибувати на арену, де відбудеться поєдинок.

Український боксер, чемпіон світу за версією WBA, WBO та IBO Олександр Усик прибув на Kingdom Arena, де зовсім скоро відбудеться його бій з британцем Тайсоном Ф'юрі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на DAZN.

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Коли бій Усик — Ф'юрі 2

Поєдинок між українцем та британцем розпочнеться не раніше опівночі. Він матиме 12 раундів, судити бій буде представник Пуерто-Ріко Роберто Рамірес-молодший.

Також відомо, що вперше в історії бій також судитиме штучний інтелект.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе пряму текстову онлайн-трансляцію бою Усик — Ф'юрі.

Член команди Усика Даніель Лапін вже виступив в андеркарді бою Усик — Ф'юрі.

Інший українець Андрій Новицький після перемоги у Саудівській Аравії викликав на бій американця Деонтея Вайлдера.