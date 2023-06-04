Усик о страхе перед Уайлдером: "Не нужно говорить глупости"

Усик после победы над Энтони Джошуа. Фото: matchroom boxing

Чемпион мира по версиях WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александр Усик подтвердил факт ведения переговоров с экс-чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером. Украинец подтвердил, что в будущем ему интересен такой бой.

Об этом Александр рассказал в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

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Украинец мог провести бой с Уайлдером, если бы Дюбуа из-за травмы отказался от своего шанса подраться за пояс. Вторым в рейтинге за Даниэлем находился Деонтей.

Уайлдер возле своей статуи. Фото: USA Today

Усик боится только свою жену, а не Уайлдера

По словам Усика, его команда вела переговоры с командой Уайлдера по поводу боя, который может состояться в будущем.

"Я могу подтвердить, что мы общались с командой Уайлдера. Это было не в первый раз, когда у нас состоялось подобное общение. Мы обсуждали Деонтея как одного из потенциальных соперников, но не для следующего боя. Все потому, что я объединенный чемпион мира, и мой следующий обязательный претендент – Даниэль Дюбуа.

Мы должны подчиняться правилам и провести бой с этим парнем. Поэтому мы прошли через процедуру промоутерских торгов, выиграли их, а теперь устроим этот бой", — сказал Усик после подписания контракта с промоутерской компанией из Саудовской Аравии.

Также Усик прокомментировал слова Уайлдера, который в своем интервью заявил, что украинец его очень сильно боится.

"Пожалуйста, я с уважением отношусь к этому парню. Не нужно говорить глупости. Какой страх? Послушайте, единственное, чего я боюсь — это разозлить свою жену", — сказал Усик.

Отметим, что Усик проведет поединок против Даниэля Дюбуа 26 августа во Вроцлаве.

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