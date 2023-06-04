Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Усик о страхе перед Уайлдером: "Не нужно говорить глупости" arrow

Усик о страхе перед Уайлдером: "Не нужно говорить глупости"

4 июня 2023 16:24
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Усик о страхе перед Уайлдером: "Не нужно говорить глупости"
Усик после победы над Энтони Джошуа. Фото: matchroom boxing
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпион мира по версиях WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александр Усик подтвердил факт ведения переговоров с экс-чемпионом WBC американцем Деонтеем Уайлдером. Украинец подтвердил, что в будущем ему интересен такой бой.

Об этом Александр рассказал в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

Читайте также:

Украинец мог провести бой с Уайлдером, если бы Дюбуа из-за травмы отказался от своего шанса подраться за пояс. Вторым в рейтинге за Даниэлем находился Деонтей.

Уайлдер возле своей статуи. Фото: USA Today

Усик боится только свою жену, а не Уайлдера

По словам Усика, его команда вела переговоры с командой Уайлдера по поводу боя, который может состояться в будущем.

"Я могу подтвердить, что мы общались с командой Уайлдера. Это было не в первый раз, когда у нас состоялось подобное общение. Мы обсуждали Деонтея как одного из потенциальных соперников, но не для следующего боя. Все потому, что я объединенный чемпион мира, и мой следующий обязательный претендент – Даниэль Дюбуа.

Мы должны подчиняться правилам и провести бой с этим парнем. Поэтому мы прошли через процедуру промоутерских торгов, выиграли их, а теперь устроим этот бой", — сказал Усик после подписания контракта с промоутерской компанией из Саудовской Аравии.

Также Усик прокомментировал слова Уайлдера, который в своем интервью заявил, что украинец его очень сильно боится.

"Пожалуйста, я с уважением отношусь к этому парню. Не нужно говорить глупости. Какой страх? Послушайте, единственное, чего я боюсь — это разозлить свою жену", — сказал Усик.

Отметим, что Усик проведет поединок против Даниэля Дюбуа 26 августа во Вроцлаве.

Как сообщалось, украинская дзюдоистка Дарья Белодед раскритиковала международную Федерацию после гибели юной дзюдоистки.

Футболист сборной Украины и каталонской "Жироны" Виктор Цыганков может заменить лидера дортмундской "Боруссии".

Игравший в Польше футболист Николай Жидков погиб на войне с российскими оккупантами

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас