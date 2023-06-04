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Усик про страх перед Уайлдером: "Не треба говорити дурниці"

4 червня 2023 16:24
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Усик про страх перед Уайлдером: "Не треба говорити дурниці"
Усик після перемоги над Ентоні Джошуа. Фото: matchroom boxing
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Чемпіон світу за версіями WBO, IBF, WBA у надважкій вазі Олександр Усик підтвердив факт ведення переговорів з екс-чемпіоном WBC американцем Деонтеєм Уайлдером. Українець підтвердив, що у майбутньому йому цікавий такий бій.

Про це Олександр розповів в інтерв'ю YouTube-каналу Seconds Out .

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Українець міг провести бій із Вайлдером, якби Дюбуа через травму відмовився від свого шансу побитися за пояс. Другим у рейтингу за Даніелем був Деонтей.

Уайлдер біля своєї статуї. Фото: USA Today

Усик боїться тільки свою дружину, а не Уайлдера

За словами Усика, його команда вела переговори з командою Уайлдера з приводу бою, який може відбутися в майбутньому.

"Я можу підтвердити, що ми спілкувалися з командою Уайлдера. Це було не вперше, коли у нас відбулося подібне спілкування. Ми обговорювали Деонтея як одного з потенційних суперників, але не для наступного бою. Все тому, що я об'єднаний чемпіон світу, та мій наступний обов'язковий претендент — Даніель Дюбуа.

Ми повинні підкорятися правилам та провести бій із цим хлопцем. Тому ми пройшли через процедуру промоутерських торгів, виграли їх, а тепер влаштуємо цей бій", — сказав Усик після підписання контракту із промоутерською компанією з Саудівської Аравії.

Також Усик прокоментував слова Уайлдера, який у своєму інтерв'ю заявив, що українець його дуже сильно боїться.

"Будь ласка, я з повагою ставлюся до цього хлопця. Не треба говорити дурниці. Який страх? Послухайте, єдине, чого я боюся — це роздратувати свою дружину", — сказав Усик.

Зазначимо, що Усік проведе поєдинок проти Даніеля Дюбуа 26 серпня у Вроцлаві.

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