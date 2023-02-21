Александр Усик рассказал, что думает об украинском языке

Александр Усик против насильственного перехода на государственный язык

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик поделился отношением к украинскому языку. Спортсмен выступает против принуждения людей переходить на государственный язык.

Усик рассказал, как общается в быту и на тренировках, сообщает "Украинская правда".

Обладатель чемпионских поясов по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) рассказал о переходе на украинский язык. Он считает, что подобные метаморфозы не должны быть насильственными.

"Дома в основном я общаюсь на украинском языке. Также и на тренировках, в отношениях с друзьями. Разговариваю только на украинском, некоторые слова вылетают, я бы их назвал проукраинскими, но еще неправильно называются", — признался Александр Усик.

"Мягкая украинизация"

Спортсмен считает, что русскоязычным украинцам необходимо помогать переходить на родной язык. Любые насильственные действия в этом отношении могут вызвать отторжение.

"У меня есть свое мнение на этот счет. Мы не должны заставлять людей переходить на украинский язык. Ни в коем случае нельзя заставлять их или как-то осуждать за то, что они говорят на русском языке. Им необходимо помогать. Чем больше мы будем заставлять что-либо делать, тем больше люди будут делать перед собой забор и не смогут этот барьер переступить. Мы украинцы должны друг другу помогать", — объяснил Александр Усик.

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