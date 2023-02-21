Олександр Усик розповів, що думає про українську мову

Олександр Усик проти насильницького переходу на державну мову

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик поділився ставленням до української мови. Спортсмен виступає проти примусу людей переходити на державну мову.

Усик розповів, як спілкується у побуті та на тренуваннях, повідомляє "Українська правда".

Володар чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) розповів про перехід українською мовою. Він вважає, що подібні метаморфози не повинні бути насильницькими.

"Вдома здебільшого я спілкуюся українською мовою. Також і на тренуваннях, у стосунках з друзями. Розмовляю лише українською, деякі слова вилітають, я б їх назвав проукраїнськими, але ще неправильно називаються", — зізнався Олександр Усик.

"Лагідна українізація"

Спортсмен вважає, що російськомовним українцям необхідно допомагати переходити на рідну мову. Будь-які насильницькі дії щодо цього можуть спричинити відторгнення.

"У мене є своя думка з цього приводу. Ми не повинні змушувати людей переходити на українську мову. У жодному разі не можна змушувати їх або якось засуджувати за те, що вони говорять російською мовою. Їм необхідно допомагати. Чим більше ми будемо змушувати щось робити, тим більше люди робитимуть перед собою паркан і не зможуть цей бар'єр переступити. Ми, українці, повинні допомагати один одному", — пояснив Олександр Усик.

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