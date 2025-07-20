Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Усик еще год назад знал о реванше с Дюбуа и своей победе

Усик еще год назад знал о реванше с Дюбуа и своей победе

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 08:41
Климас: Усик спланировал победу над Дюбуа еще год назад
Александр Усик побил Даниэля Дюбуа. Фото: x.com/ringmagazine

В Лондоне на "Уэмбли" украинец Александр Усик победил в реванше британца Даниэля Дюбуа. В этом поединке победитель поединка в третий раз стал абсолютным чемпионом, чего ранее никому не удавалось в эру четырех титулов.

На пресс-конференции после боя менеджер Усика Эгис Климас рассказал, что все произошло так, как украинец запланировал более года назад.

Реклама
Читайте также:

Усик все запланировал

Климас рассказал, что Усик спланировал этот результат еще год назад, когда находился в Канаде на съемках фильма. Тогда IBF назначила обязательную защиту титула, и Усик имел выбор: драться с Дюбуа или провести реванш с Тайсоном Фьюри.

Александр решил отдать пояс IBF, позволив Дюбуа получить его в другом бою, чтобы потом вернуться за звание абсолюта в третий раз.

"Это была его линия еще год назад. Он не только отличный боксер, но и сильный психолог", — заявил Климас.

Усик после боя стал первым боксером, кто стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе с четырьмя титулами WBC, WBO, WBA, IBF. Однако, он сейчас уже второй раз выиграл этот статус в хевивейте, и еще один раз в крузервейте.

Напомним, Усик очень жестко нокаутировал Дюбуа на "Уэмбли" — видео.

Ранее стала известна стоимость трансляции боя Усик — Дюбуа в Украине.

Усик посвятил свою победу героям — что говорил Александр после боя.

Александр Усик бокс Эгис Климас Даниэль Дюбуа Бой Усик — Дюбуа
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации