Климас: Усик спланировал победу над Дюбуа еще год назад

Усик еще год назад знал о реванше с Дюбуа и своей победе
В Лондоне на "Уэмбли" украинец Александр Усик победил в реванше британца Даниэля Дюбуа. В этом поединке победитель поединка в третий раз стал абсолютным чемпионом, чего ранее никому не удавалось в эру четырех титулов.
На пресс-конференции после боя менеджер Усика Эгис Климас рассказал, что все произошло так, как украинец запланировал более года назад.
Усик все запланировал
Климас рассказал, что Усик спланировал этот результат еще год назад, когда находился в Канаде на съемках фильма. Тогда IBF назначила обязательную защиту титула, и Усик имел выбор: драться с Дюбуа или провести реванш с Тайсоном Фьюри.
Александр решил отдать пояс IBF, позволив Дюбуа получить его в другом бою, чтобы потом вернуться за звание абсолюта в третий раз.
"Это была его линия еще год назад. Он не только отличный боксер, но и сильный психолог", — заявил Климас.
Усик после боя стал первым боксером, кто стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе с четырьмя титулами WBC, WBO, WBA, IBF. Однако, он сейчас уже второй раз выиграл этот статус в хевивейте, и еще один раз в крузервейте.
Напомним, Усик очень жестко нокаутировал Дюбуа на "Уэмбли" — видео.
Ранее стала известна стоимость трансляции боя Усик — Дюбуа в Украине.
Усик посвятил свою победу героям — что говорил Александр после боя.
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