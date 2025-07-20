Климас: Усик спланировал победу над Дюбуа еще год назад

Александр Усик побил Даниэля Дюбуа. Фото: x.com/ringmagazine

В Лондоне на "Уэмбли" украинец Александр Усик победил в реванше британца Даниэля Дюбуа. В этом поединке победитель поединка в третий раз стал абсолютным чемпионом, чего ранее никому не удавалось в эру четырех титулов.

На пресс-конференции после боя менеджер Усика Эгис Климас рассказал, что все произошло так, как украинец запланировал более года назад.

Реклама

Читайте также:

Усик все запланировал

Климас рассказал, что Усик спланировал этот результат еще год назад, когда находился в Канаде на съемках фильма. Тогда IBF назначила обязательную защиту титула, и Усик имел выбор: драться с Дюбуа или провести реванш с Тайсоном Фьюри.

Александр решил отдать пояс IBF, позволив Дюбуа получить его в другом бою, чтобы потом вернуться за звание абсолюта в третий раз.

"Это была его линия еще год назад. Он не только отличный боксер, но и сильный психолог", — заявил Климас.

Усик после боя стал первым боксером, кто стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе с четырьмя титулами WBC, WBO, WBA, IBF. Однако, он сейчас уже второй раз выиграл этот статус в хевивейте, и еще один раз в крузервейте.

Напомним, Усик очень жестко нокаутировал Дюбуа на "Уэмбли" — видео.

Ранее стала известна стоимость трансляции боя Усик — Дюбуа в Украине.

Усик посвятил свою победу героям — что говорил Александр после боя.