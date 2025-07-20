Клімас: Усик спланував перемогу над Дюбуа ще рік тому

Олександр Усик побив Даніеля Дюбуа. Фото: x.com/ringmagazine

В Лондоні на "Вемблі" українець Олександр Усик переміг реванші британця Даніеля Дюбуа. В цьому поєдинку переможець поєдинку втретє став абсолютним чемпіоном, чого раніше нікому не вдавалося в еру чотирьох титулів.

На пресконференції після бою менеджер Усика Егіс Клімас розповів, що все сталося так, як українець запланував понад рік тому.

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Усик все запланував

Клімас розповів, що Усик спланував цей результат ще рік тому, коли перебував у Канаді на зйомках фільму. Тоді IBF призначила обов’язковий захист титулу, і Усик мав вибір: битися з Дюбуа чи провести реванш із Тайсоном Ф’юрі.

Олександр вирішив віддати пояс IBF, дозволивши Дюбуа здобути його в іншому бою, щоб потім повернутися за звання абсолюта втретє.

"Це була його лінія ще рік тому. Він не лише чудовий боксер, а й сильний психолог", — заявив Клімас.

Усик після бою став першим боксером, хто став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі з чотирма титулами WBC, WBO, WBA, IBF. Однак, він нараз вже вдруге виграв цей статус в хевівейті, та ще один раз в крузервейті.

Нагадаємо, Усик дуже жорстко нокаутував Дюбуа на "Вемблі" — відео.

Раніше стала відома вартість трансляції бою Усик — Дюбуа в Україні.

Усик присвятив свою перемогу героям — що казав Олександр після бою.