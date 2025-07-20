Клімас: Усик спланував перемогу над Дюбуа ще рік тому

Усик ще рік тому знав про реванш із Дюбуа та свою перемогу
В Лондоні на "Вемблі" українець Олександр Усик переміг реванші британця Даніеля Дюбуа. В цьому поєдинку переможець поєдинку втретє став абсолютним чемпіоном, чого раніше нікому не вдавалося в еру чотирьох титулів.
На пресконференції після бою менеджер Усика Егіс Клімас розповів, що все сталося так, як українець запланував понад рік тому.
Усик все запланував
Клімас розповів, що Усик спланував цей результат ще рік тому, коли перебував у Канаді на зйомках фільму. Тоді IBF призначила обов’язковий захист титулу, і Усик мав вибір: битися з Дюбуа чи провести реванш із Тайсоном Ф’юрі.
Олександр вирішив віддати пояс IBF, дозволивши Дюбуа здобути його в іншому бою, щоб потім повернутися за звання абсолюта втретє.
"Це була його лінія ще рік тому. Він не лише чудовий боксер, а й сильний психолог", — заявив Клімас.
Усик після бою став першим боксером, хто став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі з чотирма титулами WBC, WBO, WBA, IBF. Однак, він нараз вже вдруге виграв цей статус в хевівейті, та ще один раз в крузервейті.
Нагадаємо, Усик дуже жорстко нокаутував Дюбуа на "Вемблі" — відео.
Раніше стала відома вартість трансляції бою Усик — Дюбуа в Україні.
Усик присвятив свою перемогу героям — що казав Олександр після бою.
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