Усик стал обладателем награды WBC King в Бангкоке

Александр Усик (слева) и тренер Джонатан Жордао. Фото: instagram.com/jonathan.m_j/

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик получил новую престижную награду от Всемирного боксерского совета. Украинца отметили титулом King WBC на ежегодном конгрессе организации.

Это подчеркнуло статус Усика как одной из главных фигур современного бокса, сообщает Fight News.

Церемония награждения состоялась во время 63-й конвенции WBC в Бангкоке, где трофей Усику вручил легендарный бывший чемпион мира Насим Хамед. Признание стало символом доминирования украинца в дивизионе и его вклада в развитие бокса на международной арене.

Александр Усик во время церемонии. Фото: коллаж instagram.com/usykaa/

"Коронация" Усика

Помимо Усика, аналогичную награду среди женщин получила абсолютная чемпионка первого полусреднего веса Кэти Тейлор. Оба лауреата стали главными звездами церемонии, отражая стремление WBC отмечать самых влиятельных бойцов в мировом боксе.

Конвенция, проходящая с 30 ноября по 5 декабря в Marriott Marquis Queens Park, традиционно собирает чемпионов, тренеров и функционеров со всего мира. Награда Усика стала одним из центральных событий форума и вызвала широкий отклик среди болельщиков.

