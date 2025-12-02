Відео
Головна Спорт Усика урочисто "коронували" — що це означає

Усика урочисто "коронували" — що це означає

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 12:22
Усик став володарем нагороди WBC King у Бангкоку
Олександр Усик (ліворуч) та тренер Джонатан Жордао. Фото: instagram.com/jonathan.m_j/

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик отримав нову престижну нагороду від Всесвітньої боксерської ради. Українця відзначили титулом King WBC на щорічному конгресі організації.

Це підкреслило статус Усика як однієї з головних фігур сучасного боксу, повідомляє Fight News.

Читайте також:

Церемонія нагородження відбулася під час 63-ї конвенції WBC у Бангкоку, де трофей Усику вручив легендарний колишній чемпіон світу Насім Хамед. Визнання стало символом домінування українця в дивізіоні та його внеску в розвиток боксу на міжнародній арені.

Александр Усик
Олександр Усик під час церемонії. Фото: колаж instagram.com/usykaa/

"Коронація" Усика

Крім Усика, аналогічну нагороду серед жінок отримала абсолютна чемпіонка першої напівсередньої ваги Кеті Тейлор. Обидва лауреати стали головними зірками церемонії, відображаючи прагнення WBC відзначати найвпливовіших бійців у світовому боксі.

Конвенція, що проходить з 30 листопада по 5 грудня в Marriott Marquis Queens Park, традиційно збирає чемпіонів, тренерів та функціонерів з усього світу. Нагорода Усика стала однією з центральних подій форуму і викликала широкий відгук серед уболівальників.

Нагадаємо, президент "Динамо" Ігор Суркіс розпочав переговори з іноземним претендентом на роль головного тренера команди.

Вінгер збірної України Михайло Мудрик дізнався, коли зможе знову вийти на поле в офіційному матчі.

Ексфутболіст "Динамо" Артем Мілевський поділився думкою про мобілізацію колишнього партнера по київській команді.

спорт Олександр Усик бокс українські боксери WBC
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
