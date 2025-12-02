Усик став володарем нагороди WBC King у Бангкоку

Олександр Усик (ліворуч) та тренер Джонатан Жордао. Фото: instagram.com/jonathan.m_j/

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик отримав нову престижну нагороду від Всесвітньої боксерської ради. Українця відзначили титулом King WBC на щорічному конгресі організації.

Це підкреслило статус Усика як однієї з головних фігур сучасного боксу, повідомляє Fight News.

Церемонія нагородження відбулася під час 63-ї конвенції WBC у Бангкоку, де трофей Усику вручив легендарний колишній чемпіон світу Насім Хамед. Визнання стало символом домінування українця в дивізіоні та його внеску в розвиток боксу на міжнародній арені.

Олександр Усик під час церемонії. Фото: колаж instagram.com/usykaa/

"Коронація" Усика

Крім Усика, аналогічну нагороду серед жінок отримала абсолютна чемпіонка першої напівсередньої ваги Кеті Тейлор. Обидва лауреати стали головними зірками церемонії, відображаючи прагнення WBC відзначати найвпливовіших бійців у світовому боксі.

Конвенція, що проходить з 30 листопада по 5 грудня в Marriott Marquis Queens Park, традиційно збирає чемпіонів, тренерів та функціонерів з усього світу. Нагорода Усика стала однією з центральних подій форуму і викликала широкий відгук серед уболівальників.

