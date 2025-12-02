Усик став володарем нагороди WBC King у Бангкоку

Усика урочисто "коронували" — що це означає
Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик отримав нову престижну нагороду від Всесвітньої боксерської ради. Українця відзначили титулом King WBC на щорічному конгресі організації.
Це підкреслило статус Усика як однієї з головних фігур сучасного боксу, повідомляє Fight News.
Церемонія нагородження відбулася під час 63-ї конвенції WBC у Бангкоку, де трофей Усику вручив легендарний колишній чемпіон світу Насім Хамед. Визнання стало символом домінування українця в дивізіоні та його внеску в розвиток боксу на міжнародній арені.
"Коронація" Усика
Крім Усика, аналогічну нагороду серед жінок отримала абсолютна чемпіонка першої напівсередньої ваги Кеті Тейлор. Обидва лауреати стали головними зірками церемонії, відображаючи прагнення WBC відзначати найвпливовіших бійців у світовому боксі.
Конвенція, що проходить з 30 листопада по 5 грудня в Marriott Marquis Queens Park, традиційно збирає чемпіонів, тренерів та функціонерів з усього світу. Нагорода Усика стала однією з центральних подій форуму і викликала широкий відгук серед уболівальників.
