Александр Усик отказался от соцсетей перед реваншем c Фьюри

Александр Усик и его команда. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA Александр Усик готовится к реваншу против Тайсона Фьюри. Украинец готовится к 21 декабря.

В интервью своему каналуREADY TO FIGHT Усик рассказал о подготовке к реваншу.

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Усик отказался от соцсетей

По словам Усика, он отказался от социальных сетей на весь период подготовки ко второму бою.

Усик сделал это из-за чрезмерного внимания к нему в интернете. Боксер считает, что в случае если люди обсуждают его онлайн, это означает, что это им интересно, а не ему.

Усик также подчеркнул, что соцсети отвлекают и отнимают много времени.

Когда соцсети не использует, Усик тратит время на чтение книг и изучение новой информации. К тому же, боксер лучше сосредотачивается на работе.

Усик за свою профессиональную карьеру выиграл 22 поединка, 14 нокаутом, и не потерпел ни одного поражения.

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