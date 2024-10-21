Олександр Усик відмовився від соцмереж перед реваншем з Ф'юрі

Олександр Усик та його команда. Фото: instagram.com/usykaa/

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA Олександр Усик готується до реваншу проти Тайсона Ф’юрі. Українець готується до 21 грудня.

В інтерв’ю для свого каналу READY TO FIGHT Усик розповів про підготовку до реваншу.

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Усик відмовився від соцмереж

За словами Усика, він відмовився від соціальних мереж на весь період підготовки до другого бою.

Усик зробив це через надмірну увагу до нього в інтернеті. Боксер вважає, що у випадку, якщо люди обговорюють його онлайн, це означає, що їм цікаво, а не йому.

Усик також підкреслив, що соцмережі відволікають та забирають багато часу.

Коли соцмережі не використовуєш, то Усик витрачає час на читання книг та вивчення нової інформації. До того ж боксер краще зосереджується на роботі.

Усик за свою професійну кар’єру виграв 22 поєдинки, 14 нокаутом, та не зазнав жодної поразки.

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