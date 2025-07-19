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Главная Спорт Усик ответил тем, кто называет его мошенником

Усик ответил тем, кто называет его мошенником

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 19:46
Усик рассказал, как справляется с критикой и оскорблениями
Александр Усик. Фото: Reuters

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик 19 июля проведет реванш с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа. После их первого боя осталось много вопросов, поскольку соперник и его фанаты считают, что украинец всех обманул.

В интервью Boxing King Media Усик ответил на обвинения в мошенничестве.

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В пятом раунде первого поединка Усик получил удар по корпусу и начал валяться по рингу и кричать. Рефери в этом эпизоде засчитал запрещенный удар ниже пояса, но соперник и его команда считают удар легальным и обвиняют украинца в том, что он имитировал боль.

Усик ответил на оскорбления

Из-за ситуации в первом поединке команда Дюбуа во время своих разговоров задевала его лично и его веру. Усик на это ответил, что обиды не имеют для него значения. Украинец подчеркнул, что верит в Иисуса Христа и знает, что у него внутри, и поэтому обвинения в мошенничестве или другие нападки его не затрагивают.

При этом, Усик признал себя грешником, но отметил, что ежедневно просит Бога о прощении и поддержке.

Также перед выходом на ринг украинец планирует поблагодарить Бога за возможность драться, попросить защиты для своей веры, жизни и православной души. Также Александр считает, что настоящий герой — тот, кто верит, а не тот, кто бросает оскорбления.

Поединок Усик — Дюбуа начнется 19 июля не ранее 23:30.

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Александр Усик бокс Даниэль Дюбуа Бой Усик — Дюбуа украинские боксеры
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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