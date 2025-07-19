Усик розповів, як справляється з критикою та образами

Олександр Усик. Фото: Reuters

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик 19 липня проведе реванш з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа. Після їх першого бою залишилось багато питань, оскільки суперник та його фанати вважають, що українець всіх обманув.

В інтерв'ю Boxing King Media Усик відповів на звинувачення в шахрайстві.

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В п'ятому раунді першого поєдинку Усик отримав удар по корпусу та почав валятися по рингу та кричати. Рефері в цьому епізоді зарахував заборонений удар нижче поясу, але суперник та його команда вважають удар легальним і звинувачують українця в тому, що він імітував біль.

Усик відповів на образи

Через ситуацію в першому поєдинку команда Дюбуа під час своїх розмов чіпляла й віру Олександра. Усик на це відповів, що образи не мають для нього значення. Українець підкреслив, що вірить в Ісуса Христа і знає, що в нього всередині, й тому звинувачення в шахрайстві чи інші нападки його не зачіпають.

При цьому, Усик визнав себе грішником, але зазначив, що щодня просить Бога про прощення та підтримку.

Також перед виходом на ринг українець планує подякувати Богу за можливість битися, попросити захисту для своєї віри, життя та православної душі. Також Олександр вважає, що справжній герой — той, хто вірить, а не той, хто кидає образи.

Поєдинок Усик — Дюбуа розпочнеться 19 липня не раніше 23:30.

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