Усик во второй раз победил Фьюри — слова украинца о бое и критике судей

Александр Усик. Фото: Reuters

В Эр-Рияде украинский боксер Александр Усик победил единогласным решением судей Тайсона Фьюри. Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO во второй раз выиграл у британца.

После боя Усик высказался о победе и о том, что соперник считает решение несправедливым.

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По словам Усика, второй поединок с Фьюри складывался для него легче первого в мае, где Александр выиграл раздельным решением.

Украинца также попросили прокомментировать слова промоутера Фьюри Фрэнка Уоррена, не понимающего, как Тайсону могли отдать всего четыре раунда.

К тому же сам Фьюри заявил, что судьи сделали Усику подарок на Рождество.

"Дядя Фрэнк слеп. Если Тайсон говорит, что это подарок на Рождество, то хорошо. Спасибо Богу, но не Тайсону. Спасибо моему тренеру Юрию, моему тренеру Кубе и моей команде.

Послушайте, Фрэнк — безумный человек. Это мое мнение. Я победил", — сказал Усик.

После 24 раундов совместных поединков Усик отметил, что считает Фьюри своим лучшим другом и выразил уважение к нему как сильному оппоненту.

Александр Усик после боя. Фото: Reuters

По его словам, Тайсон сделал его сильнее. При этом, хотя Фьюри не был источником особой мотивации для Усика, украинский боксер подчеркнул, что британец является отличным соперником, выдающимся спортсменом и хорошим человеком.

Также Усик не поверил, что Тайсон на взвешивание действительно весил 127,4 кг.

"Тайсон решился в футболке, в куртке, в ботинках, шляпе. Возможно, с дабл чизбургером. С телефоном, золотом. Я не знаю", — сказал Усик.

Напомним, самые интересные события второго поединка Усика и Фьюри можно прочесть в нашей онлайн трансляции.

После боя Усик поднял над головой саблю одного из самых известных гетьманов Украины.

Усик после победы пообещал провести реванш с Даниэлем Дюбуа.