Усик вдруге переміг Ф’юрі — слова українця про бій та критику суддів

Олександр Усик. Фото: Reuters

У Ер-Ріяді український боксер Олександр Усик переміг одноголосним рішенням суддів Тайсона Ф’юрі. Чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO вдруге виграв у британця.

Після бою Усик висловився про перемогу та те, що суперник вважає рішення несправедливим.

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За словами Усика другий поєдинок з Ф’юрі складався для нього легше ніж перший у травні, де Олександр виграв роздільним рішенням.

Українця також попросили прокоментувати слова промоутера Ф’юрі Френка Уоррена, який не розуміє, як Тайсону могли віддати всього чотири раунди.

До того ж сам Ф’юрі заявив, що судді зробили Усику подарунок на Різдво.

"Дядько Френк сліпий. Якщо Тайсон каже, що це подарунок на Різдво, то добре. Дякую Богу, але не Тайсону. Дякую моєму тренеру Юрію, моєму тренеру Кубі та моїй команді.

Послухайте, Френк — божевільна людина. Це моя думка. Я переміг", — сказав Усик.

Після 24 раундів спільних поєдинків Усик зазначив, що вважає Ф’юрі своїм найкращим другом та висловив повагу до нього як до сильного опонента.

Олександр Усик після бою. Фото: Reuters

За його словами, Тайсон зробив його сильнішим. При цьому, хоч Ф’юрі не був джерелом особливої мотивації для Усика, український боксер підкреслив, що британець є чудовим суперником, видатним спортсменом і хорошою людиною.

Також Усик не повірив що Тайсон на зважування насправді важив 127,4 кг.

"Тайсон зважився у футболці, у куртці, у черевиках, капелюхові. Можливо, з дабл чизбургером. З телефоном, золотом. Я не знаю", — сказав Усик.

Нагадаємо, найцікавіші події другого поєдинку Усика та Ф'юрі можна прочитати в нашій онлайн трансляції.

Після бою Усик підняв над головою шаблю одного з найвідоміших гетьманів України.

Усик після перемоги пообіцяв провести реванш з Даніелем Дюбуа.