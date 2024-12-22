Усик во втором поединке превзошел Фьюри по статистике ударов

Усик по статистике ударов доминировал над Фьюри
В Эр-Рияде завершился поединок между чемпионом мира по версиям WBC, WBO, WBA Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Второй раз победил украинский боксер.
Авторитетная система CompuBox опубликовала статистику ударов.
Усик был точнее Фьюри
В CompuBox определили, что Усик уверенно перебил Фьюри и был гораздо точнее.
Усик за весь поединок попал 179 из 423 ударов. Его точность составляла 42,3%, что для бокса очень высокое достижение.
При этом украинец попал 73 из 211 джебов и 106 из 212 силовых ударов.
Фьюри за бой попал 144 из 509 панчей. Точность англичанина составила 28,3%.
Бывший чемпион попал 44 джеба из 252 и 100 силовых ударов из 257.
Напомним, самые интересные моменты поединка можно пережить в нашей онлайн трансляции боя Усика.
После поединка с Фьюри Усик поднял над головой настоящую саблю гетмана Украины.
Усик после победы согласился провести реванш с другим чемпионом мира.
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