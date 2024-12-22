Усик перевершив Ф’юрі за статистикою ударів у другому поєдинку

Усик за статистикою ударів домінував над Ф’юрі
В Ер-Ріяді завершився поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBC, WBO, WBA Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі. Вдруге перемогу здобув український боксер.
Авторитетна система CompuBox опублікувала статистику ударів.
Усик був точніший за Ф'юрі
У CompuBox визначили, що Усик впевнено перебив Ф’юрі та був набагато точнішим.
Усик за весь поєдинок влучив 179 з 423 ударів. Його точність становила 42,3%, що для боксу є дуже високим досягненням.
При цьому українець влучив 73 з 211 джебів та 106 з 212 силових ударів.
Ф’юрі за бій влучив 144 зі 509 панчів. Точність британця склала 28,3%.
Колишній чемпіон влучив 44 джеби з 252 та 100 силових ударів з 257.
Нагадаємо, найцікавіші моменти поєдинку можна пережити в нашій онлайн трансляції бою Усика.
Після поєдинку з Ф'юрі Усик підняв над головою справжню шаблю гетьмана України.
Усик після перемоги погодився провести реванш з іншим чемпіоном світу.
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