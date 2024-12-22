Усик перевершив Ф’юрі за статистикою ударів у другому поєдинку

Олександр Усик влучив у голову Тайсона Ф'юрі. Фото: Reuters

В Ер-Ріяді завершився поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBC, WBO, WBA Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі. Вдруге перемогу здобув український боксер.

Авторитетна система CompuBox опублікувала статистику ударів.

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Статистика ударів у поєдинку Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі. Фото: CompuBox

Усик був точніший за Ф'юрі

У CompuBox визначили, що Усик впевнено перебив Ф’юрі та був набагато точнішим.

Усик за весь поєдинок влучив 179 з 423 ударів. Його точність становила 42,3%, що для боксу є дуже високим досягненням.

При цьому українець влучив 73 з 211 джебів та 106 з 212 силових ударів.

Ф’юрі за бій влучив 144 зі 509 панчів. Точність британця склала 28,3%.

Колишній чемпіон влучив 44 джеби з 252 та 100 силових ударів з 257.

Нагадаємо, найцікавіші моменти поєдинку можна пережити в нашій онлайн трансляції бою Усика.

Після поєдинку з Ф'юрі Усик підняв над головою справжню шаблю гетьмана України.

Усик після перемоги погодився провести реванш з іншим чемпіоном світу.