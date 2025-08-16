Усик назвал встречу Трампа и Путина исторически важной для Украины

Александр Усик. Фото: Reuters

На Аляске встретились президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин, чтобы обсудить войну в Украине. Не остался вне этой ситуации абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик.

Мнение Усика о встрече Трампа и Путина опубликовало издание New York Post.

Реклама

Читайте также:

Отметим, что это первая встреча американского президента с российским с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Александр Усик. Фото: Reuters

Усик пожелал Трампу победы нокаутом

Усик заявил, что это событие имеет глобальное значение, превосходя значение боксерского поединка. Александр считает, что мир следит за саммитом, ведь от его результатов зависит будущее Украины и стабильность в мире.

Усик выразил надежду на долгожданный мир, но предостерег, что Украина не готова уступать ни территории, ни людей. Александр подчеркнул желание украинцев жить без страха, развивая нацию в мире и любви, и призвал сделать так, чтобы Россия чувствовала последствия агрессии.

"Враг должен знать: каждый шаг вперед будет болезненным и бессмысленным", — сказал боксер.

Также Усик провел параллель с природой, заявив, что несмотря на размеры России, Соединенные Штаты являются "львом", который может продемонстрировать свою силу. Он выразил поддержку Трампу, надеясь на решительные действия.

"Сегодня я ваш болельщик, господин президент. Я надеюсь на вашу победу — нокаутом", — добавил Усик.

Напомним, в "ПСЖ" может сесть на скамейку запасных украинец Илья Забарный.

В Германии из-за исламистов топовую спортсменку подозревают в экстремизме.

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко сообщила, почему ужасно выступала в последние сезоны.

Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Польше, где обошла Николу Олислагерс.