Усик назвав зустріч Трампа й Путіна історично важливою для України

На Алясці зустрілися президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін, щоб обговорити війну в Україні. Не залишився поза цієї ситуації абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик.

Думку Усика щодо зустрічі Трампа та Путіна опублікувало видання New York Post.

Зазначимо, що це перша зустріч американського президента з російським з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Олександр Усик. Фото: Reuters

Усик побажав Трампу перемоги нокаутом

Усик заявив, що ця подія має глобальне значення, перевершуючи значення боксерського поєдинку. Олександр вважає, що світ стежить за самітом, адже від його результатів залежить майбутнє України та стабільність у світі.

Усик висловив надію на довгоочікуваний мир, але застеріг, що Україна не готова поступатися ні територіями, ні людьми. Олександр підкреслив бажання українців жити без страху, розвиваючи націю в мирі та любові, і закликав зробити так, щоб Росія відчувала наслідки агресії.

"Ворог має знати: кожен крок вперед буде болючим і безглуздим", — сказав боксер.

Також Усик провів паралель із природою, заявивши, що попри розміри Росії, Сполучені Штати є "левом", який може продемонструвати свою силу. Він висловив підтримку Трампу, сподіваючись на рішучі дії.

"Сьогодні я ваш уболівальник, пане президенте. Я сподіваюся на вашу перемогу — нокаутом", — додав Усик.

