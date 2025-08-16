Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Усик закликав Трампа нокаутувати Путіна на Алясці

Усик закликав Трампа нокаутувати Путіна на Алясці

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 00:03
Усик назвав зустріч Трампа й Путіна історично важливою для України
Олександр Усик. Фото: Reuters

На Алясці зустрілися президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін, щоб обговорити війну в Україні. Не залишився поза цієї ситуації абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик.

Думку Усика щодо зустрічі Трампа та Путіна опублікувало видання New York Post.

Реклама
Читайте також:

Зазначимо, що це перша зустріч американського президента з російським з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Александр Усик
Олександр Усик. Фото: Reuters

Усик побажав Трампу перемоги нокаутом

Усик заявив, що ця подія має глобальне значення, перевершуючи значення боксерського поєдинку. Олександр вважає, що світ стежить за самітом, адже від його результатів залежить майбутнє України та стабільність у світі.

Усик висловив надію на довгоочікуваний мир, але застеріг, що Україна не готова поступатися ні територіями, ні людьми. Олександр підкреслив бажання українців жити без страху, розвиваючи націю в мирі та любові, і закликав зробити так, щоб Росія відчувала наслідки агресії.

"Ворог має знати: кожен крок вперед буде болючим і безглуздим", — сказав боксер.

Також Усик провів паралель із природою, заявивши, що попри розміри Росії, Сполучені Штати є "левом", який може продемонструвати свою силу. Він висловив підтримку Трампу, сподіваючись на рішучі дії.

"Сьогодні я ваш уболівальник, пане президенте. Я сподіваюся на вашу перемогу — нокаутом", — додав Усик.

Нагадаємо, у "ПСЖ" може сісти на лаву запасних українець Ілля Забарний.

В Німеччині через ісламістів топову спортсменку підозрюють в екстремізмі.

Українська легкоатлетка Юлія Левченко повідомила, чому жахливо виступала в останні сезони.

Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги в Польщі, де обійшла Ніколу Оліслагерс.

війна володимир путін Дональд Трамп Олександр Усик війна в Україні
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації