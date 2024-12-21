Александру Усику запретили использовать крест во время боя с Фьюри

Александр Усик. Фото: Reuters

Украинский объединенный чемпион мира по боксу Александр Усик проведет реванш против британца Тайсона Фьюри. При этом обладателю титулов решили поставить палки в колеса.

На этот раз решение организаторов оказалось абсурдным, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Что запретили Богачуку

В первом поединке после раундов, когда доминировал Фьюри, Усик в перерыве поцеловал крест. Когда украинец после этого вышел в ринг, то переломил ход поединка и оформил нокдаун.

После боя болельщики, которые любят конспирологию, обвинили Усика в том, что крест был обработан веществом, вернувшим его в бой.

Перед реваншем команда Фьюри потребовала, чтобы креста в ринге не было.

Напомним, портал Новини.LIVE проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Усик-Фьюри 2.

Друг и спарринг-партнер Усика Даниэль Лапин уверенно выиграл у ранее непобежденного соперника.

Украинский супертяжеловес Андрей Новицкий в Эр-Рияде победил и вызвал на бой американца Деонтея Уайлдера.