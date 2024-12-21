Олександру Усику заборонили використовувати хрест під час бою з Ф'юрі

Олександр Усик. Фото: Reuters

Український об’єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Усик проведе реванш проти британця Тайсона Ф’юрі. Водночас власнику титулів вирішили створити перешкоди.

Цього разу рішення організаторів виявилося абсурдним, повідомив портал Новини.LIVE.

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У першому поєдинку після раундів, коли домінував Ф’юрі, Усик у перерві поцілував хрест. Коли українець після цього повернувся в ринг, то переломив хід бою та оформив нокдаун.

Після бою вболівальники, які люблять конспірологію, звинуватили Усика в тому, що хрест був оброблений речовиною, яка допомогла йому повернутися в бій.

Перед реваншем команда Ф’юрі вимагала, щоб хреста в ринзі не було.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE проведе текстову онлайн-трансляцію бою Усик — Ф’юрі 2.

Друг і спаринг-партнер Усика Даніель Лапін впевнено переміг раніше непереможного суперника.

Український супертяж Андрій Новицький переміг у Ер-Ріяді і викликав на бій американця Деонтея Вайлдера.