Сборная Узбекистана впервые вышла на ЧМ и получит автомобили от президента страны

Игроки сборной Узбекистана по футболу. Фото: Reuters

Сборная Узбекистана по футболу достигла исторического успеха в своей истории. Команда впервые добыла путевку на чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.

На родине сообщили, что игроки получат награду, передает aniq.uz.

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Что получат футболисты

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев первым поздравил игроков и подписал указ о награждении футболистов и тренеров почетными званиями, орденами и медалями.

В Ташкенте тысячи болельщиков готовятся торжественно встретить команду. На церемонии игрокам вручат подарок от президента — китайские электромобили BYD.

Особые награды получат главный тренер Тимур Кападзе, Абдукодир Хусанов и Файзулла Файзуллаев.

Узбекистан прошел на чемпионат мира благодаря ничьей с командой ОАЭ в предпоследнем туре. Команда заняла второе место в группе, уступив Ирану, но опередив ОАЭ.

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