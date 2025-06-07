Сборная Узбекистана впервые вышла на ЧМ и получит автомобили от президента страны

Узбекистан подарит игрокам китайские авто за выход на ЧМ-2026
Сборная Узбекистана по футболу достигла исторического успеха в своей истории. Команда впервые добыла путевку на чемпионат мира по футболу, который пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.
На родине сообщили, что игроки получат награду, передает aniq.uz.
Что получат футболисты
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев первым поздравил игроков и подписал указ о награждении футболистов и тренеров почетными званиями, орденами и медалями.
В Ташкенте тысячи болельщиков готовятся торжественно встретить команду. На церемонии игрокам вручат подарок от президента — китайские электромобили BYD.
Особые награды получат главный тренер Тимур Кападзе, Абдукодир Хусанов и Файзулла Файзуллаев.
Узбекистан прошел на чемпионат мира благодаря ничьей с командой ОАЭ в предпоследнем туре. Команда заняла второе место в группе, уступив Ирану, но опередив ОАЭ.
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