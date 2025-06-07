Збірна Узбекистану вперше вийшла на ЧС і отримає автомобілі від президента країни

Гравці збірної Узбекистану з футболу. Фото: Reuters

Збірна Узбекистану з футболу досягла історичного успіху в своїй історії. Команда вперше здобула путівку на чемпіонат світу з футболу, який пройде в 2026 році в США, Канаді та Мексиці.

На батьківщині повідомили, що гравці отримають нагороду, передає aniq.uz.

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Що отримають футболісти

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв першим привітав гравців і підписав указ про нагородження футболістів і тренерів почесними званнями, орденами та медалями.

У Ташкенті тисячі вболівальників готуються урочисто зустріти команду. На церемонії гравцям вручать подарунок від президента — китайські електроавтомобілі BYD.

Особливі відзнаки отримають головний тренер Тимур Кападзе, Абдукодір Хусанов і Файзулла Файзуллаєв.

Узбекистан пройшов на чемпіонат світу завдяки нічиїй з командою ОАЕ в передостанньому турі. Команда посіла друге місце в групі, поступившись Ірану, але випередивши ОАЕ.

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