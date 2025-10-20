ФИФА готовит революционные изменения в офсайде: новое правило Венгера

Арсен Венгер. Фото: кадр из видео

В ФИФА рассматривают радикальные изменения в правилах. Они будут касаться фиксации офсайда перед следующим чемпионатом мира.

Об этом сообщило испанское издание Mundo Deportivo со ссылкой на бывшего арбитра Эдуардо Итурральде Гонсалеса.

Изменения футбольных правил ФИФА

В ФИФА хотят внедрить "закон Венгера", который ранее продвигал Арсен Венгер, экс-тренер "Арсенала" и нынешний директор ФИФА по глобальному развитию футбола.

По новому правилу, офсайд будет фиксироваться только при видимом зазоре между нападающим и защитником. Если игроки на одной линии — даже частично, как пятка форварда с пяткой защитника, то позиция будет законной.

Венгер, возглавляющий комитет из 23 игроков и 11 арбитров, стремится вернуть преимущество атакующим футболистам, которое они потеряли из-за системы ВАР.

В октябре-ноябре комитет рассмотрит предложение. Если пройдет, то его выдвинут на ежегодное собрание 20 января, а затем на общее в феврале-марте.

"95% идей на этой стадии утверждают", — прогнозирует Итурральде.

Тестируют это правило в юношеский футбольных лигах Италии, Швеции и Нидерландов. Во взрослый футбол это правило начнет действовать перед чемпионатом мира-2026.

