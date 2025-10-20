Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт В ФИФА изменят правила футбола — начнут с закона Венгера

В ФИФА изменят правила футбола — начнут с закона Венгера

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 07:34
обновлено: 07:49
ФИФА готовит революционные изменения в офсайде: новое правило Венгера
Арсен Венгер. Фото: кадр из видео

В ФИФА рассматривают радикальные изменения в правилах. Они будут касаться фиксации офсайда перед следующим чемпионатом мира.

Об этом сообщило испанское издание Mundo Deportivo со ссылкой на бывшего арбитра Эдуардо Итурральде Гонсалеса.

Реклама
Читайте также:
руководство ФИФА
Руководство ФИФА. Фото: Reuters

Изменения футбольных правил ФИФА

В ФИФА хотят внедрить "закон Венгера", который ранее продвигал Арсен Венгер, экс-тренер "Арсенала" и нынешний директор ФИФА по глобальному развитию футбола.

По новому правилу, офсайд будет фиксироваться только при видимом зазоре между нападающим и защитником. Если игроки на одной линии — даже частично, как пятка форварда с пяткой защитника, то позиция будет законной.

Венгер, возглавляющий комитет из 23 игроков и 11 арбитров, стремится вернуть преимущество атакующим футболистам, которое они потеряли из-за системы ВАР.

В октябре-ноябре комитет рассмотрит предложение. Если пройдет, то его выдвинут на ежегодное собрание 20 января, а затем на общее в феврале-марте.

"95% идей на этой стадии утверждают", — прогнозирует Итурральде.

Тестируют это правило в юношеский футбольных лигах Италии, Швеции и Нидерландов. Во взрослый футбол это правило начнет действовать перед чемпионатом мира-2026.

Напомним, ранее кандидатов на замену Александру Шовковскому в "Динамо" посоветовал экс-игрок клуба Олег Саленко.

Сын чемпиона мира по боксу Александра Усика выиграл престижную медаль в Испании.

Одна из самых красивых украинских легкоатлеток Юлия Левченко показала новую яркую фотосессию на осеннюю тематику.

правила футбол ФИФА Арсен Венгер футбольные правила
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации