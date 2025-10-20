ФИФА готовит революционные изменения в офсайде: новое правило Венгера

В ФИФА изменят правила футбола — начнут с закона Венгера
В ФИФА рассматривают радикальные изменения в правилах. Они будут касаться фиксации офсайда перед следующим чемпионатом мира.
Об этом сообщило испанское издание Mundo Deportivo со ссылкой на бывшего арбитра Эдуардо Итурральде Гонсалеса.
Изменения футбольных правил ФИФА
В ФИФА хотят внедрить "закон Венгера", который ранее продвигал Арсен Венгер, экс-тренер "Арсенала" и нынешний директор ФИФА по глобальному развитию футбола.
По новому правилу, офсайд будет фиксироваться только при видимом зазоре между нападающим и защитником. Если игроки на одной линии — даже частично, как пятка форварда с пяткой защитника, то позиция будет законной.
Венгер, возглавляющий комитет из 23 игроков и 11 арбитров, стремится вернуть преимущество атакующим футболистам, которое они потеряли из-за системы ВАР.
В октябре-ноябре комитет рассмотрит предложение. Если пройдет, то его выдвинут на ежегодное собрание 20 января, а затем на общее в феврале-марте.
"95% идей на этой стадии утверждают", — прогнозирует Итурральде.
Тестируют это правило в юношеский футбольных лигах Италии, Швеции и Нидерландов. Во взрослый футбол это правило начнет действовать перед чемпионатом мира-2026.
