ФІФА готує революційні зміни в офсайді: нове правило Венгера

У ФІФА розглядають радикальні зміни в правилах. Вони стосуватимуться фіксації офсайду перед наступним чемпіонатом світу.

Про це повідомило іспанське видання Mundo Deportivo з посиланням на колишнього арбітра Едуардо Ітурральде Гонсалеса.

Зміни футбольних правил ФІФА

В ФІФА хочуть запровадити "закон Венгера", який раніше просував Арсен Венгер, екстренер "Арсеналу" та нинішній директор ФІФА з глобального розвитку футболу.

За новим правилом, офсайд фіксуватиметься лише при видимому зазору між нападником і захисником. Якщо гравці на одній лінії — навіть частково, як п'ята форварда з п'яткою захисника, то позиція буде законною.

Венгер, який очолює комітет з 23 гравців та 11 арбітрів, прагне повернути перевагу атакувальним футболістам, яку вони втратили через систему ВАР.

У жовтні-листопаді комітет розгляне пропозицію. Якщо пройде, то його висунуть на щорічне зібрання 20 січня, а потім на загальне в лютому-березні.

"95% ідей на цій стадії затверджують", — прогнозує Ітурральде.

Тестують це правило в юнацький футбольних лігах Італії, Швеції та Нідерландів. В дорослий футбол це правило почне діяти перед чемпіонатом світу-2026.

