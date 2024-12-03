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В ФРГ подростков осудили за убийство украинских спортсменов

3 декабря 2024 10:53
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Суд в Германии осудил подозреваемых в убийстве украинских баскетболистов
Владимир Ермаков и Артем Козаченко. Фото: ФБУ
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В Германии завершился судебный процесс над детьми эмигрантов, в возрасте от 14 до 16 лет, хладнокровно убивших двух юных украинских баскетболистов. Все получили длительные сроки заключения.

О приговоре обвиняемым сообщил немецкий портал BR.DE.

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Осужденные 10 февраля 2024 года убили игроков юношеской сборной Украины — 17-летнего Владимира Ермакова и 18-летнего Артема Козаченко.

Приговор суда по подозреваемым

Региональный суд Эссена признал, что четверо подозреваемых с помощью ножей и дубинок убили двух украинских баскетболистов.

За совершенное двое подозреваемых получили 10 лет заключения, а остальные двое по 8,5 лет.

Сначала полиция рассматривала версию ксенофобии в отношении украинцев, но расследование показало, что это насилие ради насилия. В день убийства вместо Ермакова и Козаченко подозреваемым могли попасть под руку люди любой другой национальности.

По словам адвоката родителей украинских баскетболистов Алисы Скальон, подозреваемые попросили у них прощения за совершенное.

"Однако родителям тяжело с этим справиться. Твои дети никогда не вернутся", — заявила защитница.

Интересно, что адвокаты подозреваемых не согласны с решением суда и считают его очень жестким. Именно поэтому они подадут апелляцию.

Раскрыли детали убийства украинцев

Ермаков и Козаченко 10 февраля после тренировки посетили торговый центр в Оберхаузене, где хотели купить игровые кроссовки перед игрой, которая должна была состояться на следующий день.

После торгового центра игроки около 20:00 отправились домой. Во время поездки в автобусе на вокзал украинцев провоцировал 15-летний этнический турок из Гельзенкирхена, который был с тремя друзьями.

Когда украинцы вышли из автобуса, чтобы на вокзале сесть на поезд в Дюссельдорф, хулиганы выбежали за ними и окружили. Потом они стали их бить дубинками и ножами. Следствие выяснило, что уроженец Турции и его друзья с Ближнего Востока еще до встречи с украинцами были настроены избить кого-то.

От полученных травм Ермаков скончался в больнице в тот же день, а смерть Козаченко констатировали десять дней спустя.

Все четверо злоумышленников до 10 февраля были на учете в полиции как малолетние преступники по делам о насилии, наркопреступлениях и грабежах.

Главный провокатор на момент нападения был осужден за разбойное нападение при отягчающих обстоятельствах с нанесением тяжких телесных повреждений. Однако 10 февраля его приговор о заключении под стражу еще не вступил в законную силу.

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Германия украинцы убийство мигранты Баскетбол

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