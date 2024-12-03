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В ФРН підлітків засудили за вбивство українських спортсменів

3 грудня 2024 10:53
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Суд у Німеччині засудив підозрюваних у вбивстві українських баскетболістів
Володимир Єрмаков та Артем Козаченко. Фото: ФБУ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У Німеччині завершився судовий процес над дітьми емігрантів, віком від 14 до 16 років, які холоднокровно вбили двох юних українських баскетболістів. Всі отримали тривалі терміни ув’язнення.

Про вирок обвинуваченим повідомив німецький портал BR.DE.

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Засуджені 10 лютого 2024 року убили гравців юнацької збірної України — 17-річного Володимира Єрмакова та 18-річного Артема Козаченка.

Вирок суду щодо підозрюваних

Регіональний суд Ессена визнав, що четверо підозрюваних за допомогою ножів та кийків убили двох українських баскетболістів.

За скоєне двоє підозрюваних отримали 10 років ув’язнення, а інші двоє по 8,5 року.

Спершу поліцією розглядалася версія ксенофобії щодо українців, але розслідування показало, що це насильство заради насильства. В день убивства замість Єрмакова та Козаченка підозрюваним могли потрапити під руку люди будь-якої іншої національності.

За словами адвоката батьків українських баскетболістів Аліси Скальйон, підозрювані попросили у них вибачення за скоєне.

"Однак батькам важко з цим впоратися. Твої діти ніколи не повернуться", — заявила захисниця.

Цікаво, що адвокати підозрюваних не згодні з ухвалою суду та вважають її дуже жорсткою. Саме тому вони подадуть апеляцію.

Розкрили деталі убивства українців

Єрмаков та Козаченко 10 лютого після тренування відвідали торговий центр в Оберхаузені, де хотіли купити ігрові кросівки перед грою, яка мала відбутися наступного дня.

Після торгового центру гравці близько 20:00 вирушили додому. Під час поїздки в автобусі до вокзалу українців провокував 15-річний етнічний турок із Гельзенкірхена, який був із трьома друзями.

Коли українці вийшли з автобуса, щоб на вокзалі сісти на поїзд до Дюссельдорфа, то хулігани вибігли за ними та оточили. Потім вони почали їх бити кийками та ножами. Слідство з’ясувало, що уродженець Туреччини та його друзі з Близького Сходу ще до зустрічі з українцями були налаштовані когось побити.

Від отриманих травм Єрмаков помер у лікарні того ж дня, а смерть Козаченка констатували через десять днів.

Зазначимо, що всі четверо зловмисників до 10 лютого були на обліку в поліції як малолітні злочинці у справах про насильство, наркозлочини та грабежі.

Головний провокатор на момент нападу був засуджений за розбійний напад при обтяжувальних обставинах з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень. Однак 10 лютого його вирок щодо взяття під варту ще не набув законної сили.

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Німеччина українці вбивство мігранти Баскетбол

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