В итальянском футболе скандал из-за ухода Мальдини и Леонардо
Итальянский футбол по-прежнему далек от выздоровления. Масштабная перезагрузка обернулась очередным скандалом. У "скуадры адзурры" по-прежнему нет главного тренера.
Федерация футбола Италии столкнулась с уходом двух известных специалистов, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sky Sport Italia.
Поиски нового главного тренера "скуадры адзурры" продолжаются. Кандидатура Андреа Пирло была отвергнута из-за связей с российским букмекером и посещением Москвы. В Федерации футбола заявили, что репутация наставника должна быть кристально чистой, и визиты в Россию после 2022 года недопустимы.
Детали нового скандала
Когда стало понятно, что Андреа Пирло не станет новым тренером сборной Италии, подали в отставку Паоло Мальдини и Леонардо. Бывшие игроки "Милана" занимали в Федерации футбола должности технического директора и его советника соответственно. Они проработали всего 11 дней.
Пока не известно, кто займет вакантные места в Федерации футбола. На должность главного тренера претендует Роберто Манчини. Альтернативными кандидатурами являются Антонио Конте и Тьяго Мотта.
Сборная Италии не смогла квалифицироваться на три чемпионата мира подряд. Уже 25 сентября она примет Бельгию в рамках Лиги Наций.
Напомним, Новини.LIVE писали о том, что у Неймара снова возникли проблемы из-за поведения в бразильском "Сантосе".
Также Новини.LIVE сообщали, что известный словенский футбольный судья Славко Винчич неожиданно завершил карьеру в 46 лет.
Читайте Новини.live!